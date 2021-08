Verunsichert und schlecht informiert – Weit verbreitete Impfskepsis unter Berns Migranten Das Berner Inselspital verzeichnet einen hohen Anteil von Corona-Patienten mit Migrationshintergrund. Vertrauenspersonen aus den Communitys sollen nun helfen, die Impfquote zu erhöhen. Andres Marti

«Hochschwelliger Impfstart»: Das Impfzentrum Bernexpo Anfang Mai. Foto: Raphael Moser

Menschen mit Migrationshintergrund sind offenbar einem erhöhten Corona-Risiko ausgesetzt. Im Berner Inselspital ist der Anteil an Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund jedenfalls «hoch», wie es auf Anfrage heisst. Zwar fehlen genaue Zahlen. Doch laut der wissenschaftlichen Taskforce sind rund ein Drittel der Corona-Patienten in den Schweizer Spitälern Ferienrückkehrerinnen und -rückkehrer aus dem Balkan.

Man wisse aus anderen Kantonen, dass die Impfquote der ausländischen Bevölkerung nur etwa «halb so hoch sei wie bei den Schweizern», sagt Belinda Walpoth. Der Kanton Bern dürfte sich hier kaum gross unterscheiden. Die SP-Grossrätin mit türkischen Wurzeln arbeitet als Kardiologin am Berner Inselspital. Dort, aber auch in ihrem privaten Umfeld, hat sie oft mit Migrantinnen und Migranten zu tun, die der Corona-Impfung ablehnend gegenüberstehen. Die Gründe? Viele hätten ein tiefes Bildungsniveau und knappe oder keine Deutschkenntnisse, so Walpoth. Sie wüssten zwar, dass sie sich impfen lassen könnten, doch seien viele «ungenügend informiert» und «verunsichert».