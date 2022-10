Der ewige Einsprecher – «Weil es wichtig ist» André Masson schaut hin und greift ein, wenn Energie verschwendet wird. Das tat der Physiker aus Langenthal schon, als noch alle darüber lächelten. Kathrin Holzer Franziska Rothenbühler (Fotos)

Düstere Aussichten, ungebremstes Engagement: André Masson hat schon vor 50 Jahren vor den Szenarien gewarnt, wie wir sie heute erleben. Foto: Franziska Rothenbühler

Noch nicht lange ist es her, da hat André Masson Post bekommen vom Gasverbund Mittelland. Weil dieser in Langenthal eine neue Druckreduzierstation bauen will. Und weil André Masson Einsprache gemacht hatte. Wie er das so oft tut bei Bauvorhaben, die seiner Ansicht nach umweltfreundlicher ausgeführt werden könnten.