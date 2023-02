Die Rache eines Genervten – Weil der Nachbar bschüttete, zündete er dessen Hofladen an Im Gürbetal legt sich ein Mann mit seinen Nachbarn und der Polizei an. Nach dem Feuer veränderte er sein Leben. Nun steht er vor Gericht. Johannes Reichen

Das Feuer im Hofladen verlief glimpflich und sprang nicht auf andere Gebäude über. Symbolfoto: Getty Images

Der Donnerstag, 30. Juli 2020, war ein schöner Tag. Ein heisses Wochenende mit dem 1. August stand bevor. Als es Abend wurde, kehrte ein Mann in seine Wohnung in einem Dorf im Gürbetal zurück. Den Tag hatte er bei Bekannten verbracht, nun wollte er lüften. Da wehte der Geruch von Bschütti in die Wohnung.

Der Mann regte sich auf. Und begann zu trinken, Whisky und Bier. Später in der Nacht griff er zu einem kleinen Benzinkanister und besuchte zu Fuss den Hof seines Nachbarn, der die Gülle ausgetragen hatte. Vor dem Hof befand sich ein Hofladen. Er wusste, dass der Laden am Wochenende gut besucht sein würde. Um 2 Uhr legte er Feuer. Das war seine Rache.

Wegen dieser Brandstiftung steht der Mann nur vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Bei einem zweiten Vorfall soll er vier Polizisten beschimpft haben. Er ist geständig und sagt, die Sache mit dem Feuer sei ein «Riesenblödsinn» gewesen.

Es könnte allerdings auch sein, dass dieser Vorfall der Wendepunkt in einem bisher ziemlich verkorksten Leben sein könnte. Auffallend ist jedenfalls, dass sich manches in seinem Leben zum Besseren gewendet hat.

Immer wieder in Kliniken

Es ist Verteidigerin Sabine Schmutz, die in wenigen Worten die schwierige Vergangenheit des Beschuldigten nachzeichnet.

Die Eltern führten einen Betrieb, hatten kaum Zeit für die drei Söhne. Es gab viel Streit. Der Junge bekam kaum emotionale Zuwendung, fühlte sich häufig überfordert, wurde oft runtergemacht.

Trotzdem schaffte er die Sek, absolvierte eine Lehre. Danach arbeitete er im elterlichen Betrieb und an verschiedenen anderen Orten. Er nahm Drogen, hörte wieder auf. Nur mit dem Alkohol nicht, er ist suchtkrank. 1998 beging einer seiner Brüder, zu dem er ein gutes Verhältnis hatte, Suizid. Das sei der «Knackpunkt» gewesen, sagt Schmutz. Seine Ehe ging in die Brüche.

Mehrmals wurde er in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Er machte schlechte Erfahrungen, die Psychiatrie wird zu einem Feindbild. Er delinquierte immer wieder, es kam zu Verurteilungen aller Art: im Strassenverkehr, wegen Betäubungsmitteln, Gewalt, Sachbeschädigungen, Beschimpfungen.

Er lebte von einem Erbe und bei seiner Mutter, verstand sich aber nicht gut mit ihr. Als es im Oktober 2020 zu einem Streit kam, rief sie die Polizei. Der Mann beschimpfte vier Polizisten als «Hosenscheisser» und «staatliche hirnlose Idioten». Er wurde wieder in eine Klinik eingewiesen. Die Polizisten verklagten den Mann und forderten je 100 Franken Genugtuung.

Er störte sich an den Nachbarn und ihrem Bauernbetrieb. Er fühlte sich von ihrem Bschütten provoziert – bis es zum Eklat mit der Brandstiftung kam.

Feuer und viel Rauch

Nachdem er das Feuer gelegt hatte, ging der Mann nach Hause. Um 2.05 Uhr rief er die Polizei an, ein Hofladen brenne. Da hatte schon eine Autofahrerin den Brand bemerkt. Sie hupte die Bewohner des Bauernhauses aus dem Bett.

Drei Männer vom Hof und dazu der Kommandant der örtlichen Feuerwehr schafften es, den Brand mit Feuerlöschern und Wasser aus einem Schlauch zu löschen. Der Eingang war verbrannt, im Laden hatte sich starker Rauch entwickelt. Die Waren im Laden konnten nicht mehr verkauft werden. Ein Experte vor Gericht sagte, dass es möglich gewesen wäre, dass das Feuer auf das Bauernhaus übergreift.

Am nächsten Tag gab der Brandstifter die Tat zu. Die Polizei fand eine angebrochene Flasche Jim Beam. Nachträglich wurde ein Wert von 2,5 bis 4 Promille Alkohol im Blut errechnet.

Glück mit dem Psychiater

Nach dem Brand merkte der Mann, dass es so nicht weitergehen konnte. Er rief einen ihm bekannten Psychiater an. «Gott sei dank», sagt er, «konnte er mich aufnehmen.» Mit ihm könne er über alles reden.

Er begann, seinen Alkoholkonsum zu überdenken. Es gibt gute Phasen, gerade jetzt habe er seit einem Monat keinen Tropfen mehr angerührt. Wie lange das so bleibt, kann er aber nicht sagen: «Wenn man einmal Alkoholiker ist, hat man das Problem ein Leben lang.»

Er versucht, eine Stelle zu bekommen, aber das klappt nicht. «In der Privatwirtschaft habe ich keine Chance mehr», sagt er. Er hat schon lange nicht mehr gearbeitet. Aber er hat wieder Kontakt zu Bekannten, ist viel in der Natur.

Reue nach dem Brand

Und er bereut die Tat, entschuldigt sich bei seinen Nachbarn. Ein Gutachter, der vom Gericht befragt wird, stellt ihm eine bessere Prognose als auch schon. Die Rückfallgefahr sei vermindert. Er empfiehlt eine ambulante Therapie beim jetzigen Psychiater.

Auch Verteidigerin Sabine Schmutz und Staatsanwältin Barbara Jungo erachten eine ambulante Massnahme als angezeigt. Nicht einig sind sie sich über das Strafmass betreffend die Brandstiftung. Die Verteidigerin erachtet eine bedingte fünfmonatige Freiheitsstrafe für angemessen, die Staatsanwältin eine unbedingte Strafe von 27 Monaten.

Das Urteil wird am Dienstag verkündet.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Johannes Reichen ist Journalist und arbeitet bei der Regionalredaktion. Er schreibt über Menschen, Politik und Gerichtsfälle. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.