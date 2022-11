Ausflugstipp im Emmental – Weihnachtsdüfte und Lichterglanz Der Kambly-Weihnachtsmarkt gehört zum Emmental wie die Löcher zum Käse. Köstlichkeiten und Kunst locken ein grosses Publikum ins Chaletdörfli in Trubschachen. Jacqueline Vinzelberg

Kinder können ihren kreativen Schaffensdrang beim Verzieren von Lebkuchenherzen oder einer Guetzli-Dose ausleben. Foto: Remo Naegeli



Durch das Dorf ziehen Düfte von Lebkuchen und Schoggi, Zimtsternen und Brunsli. Die Adventsbäckerei in der Biskuitfabrik Kambly in Trubschachen läuft auf Hochtouren. In Workshops stellen kleine und grosse Besucher ihr Talent beim Bau des eigenen Lebkuchenhauses oder beim Giessen eines Schoggi-Samichlaus unter Beweis.

Richtig stimmungsvoll wird es, wenn Ende November der Kambly-Weihnachtsmarkt eröffnet. Er besteht aus 30 liebevoll dekorierten und lichterfüllten Emmentaler Chalets. Hier präsentieren lokale Produzenten höchstpersönlich hausgemachte Köstlichkeiten und heimisches Kunsthandwerk. Das Angebot ist vielfältig: Wurst und Käse, Gewürze und Teemischungen gehören ebenso dazu wie Glühwein, Holzspielzeug oder Dekoratives fürs Fest und zum Verschenken.

Der Kambly-Weihnachtsmarkt mit seinen im Lichterglanz erstrahlenden Emmentaler Chalets. Foto: Remo Naegeli

Der Markt ist für die lokalen Anbieter der Höhepunkt des Jahres. In gemütlicher Atmosphäre kommen sie rasch mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Einer der Protagonisten ist Bernhard Meier von der Bergkäserei Hüpfenboden. Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis ins Jahr 1880 zurück. Meiers Leidenschaft für den Beruf hat ihm an der Bergkäseolympiade schon zwei Goldmedaillen für seinen Emmentaler AOC eingebracht. Allen Neugierigen erzählt er gerne, wie die Löcher in den Emmentaler kommen und was es mit der Grösse der runden Käselaibe auf sich hat.

Dem Sattler über die Schultern schauen

Auch für Hansruedi Blaser, Inhaber der gleichnamigen Sattlerei in Wasen im Emmental, ist der festliche Auftritt am Kambly-Weihnachtsmarkt nicht der erste. Er freut sich schon, das zugeteilte Chalet herzurichten. Wie andere Markteilnehmer präsentiert er nicht nur Waren, sondern gewährt Interessierten einen Einblick in seine Handwerkskunst. Und man schaut ihm gerne beim Lederschnitzen über die Schulter.

Lichter, Loipen, Leckereien Infos einblenden Anreise: Kambly liegt direkt am Bahnhof in Trubschachen. Das macht die Anreise per Zug bequem. Ab Bern und Luzern gibt es stündlich direkte Verbindungen mit der BLS. Öffnungszeiten: Der Kambly-Weihnachtsmarkt ist von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November, geöffnet, ebenso von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember. Freitag/Samstag, 11 bis 20 Uhr, Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Der Liechtli-Weg strahlt Freitag/Samstag von 16 bis 20 Uhr. Ausserhalb der Marktzeiten ist der Kambly-Fabrikladen ab 9 Uhr geöffnet; kambly.ch/weihnachtsmarkt Langlauf-Loipe: Die acht Kilometer lange Loipe beginnt beim Hallenbad Langnau und führt über Bärau und Trubschachen bis nach Trub. Auf dem Parkplatz des Landgasthofs Sternen in Trub können Schneeschuhe und Langlaufausrüstung gemietet werden; loipelangnau-trub.ch

Von Hand verziert Blaser Gürtel und Portemonnaies mit Schriften, traditionellen oder modernen Motiven und nimmt auch individuelle Bestellungen entgegen, die er nach einem ordentlichen Entwurf umsetzt. Das Schnitzen braucht viel Zeit und Geschick. Unter dem eigenen Brand «Sättu.ch» bietet das Atelier-Repertoire ausserdem allerlei Accessoires und Nützliches wie Etuis, Glockenriemen, Kuhfell-Trogeli (Glogs) sowie Taschen aus Leder und Swissflachs, die allesamt aus regionalen Rohstoffen in Handarbeit gefertigt werden.

Sandra und Stefan Rupp vom Betonkeller sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Sie wollen mit originellen, nachhaltigen Weihnachtsdekorationen und Geschenken aus Beton, Gips, Keramik und Schwemmholz überraschen. Wiederverwendbare Adventskränze aus Reben, die sich bei Bedarf jährlich mit neuen Dekorelementen auffrischen lassen, sind bei den Kunden besonders beliebt.

Doch nicht nur Erwachsene kommen am Kambly-Weihnachtsmarkt ins Staunen. Kinder dürfen ihren kreativen Schaffensdrang beim Verzieren von Lebkuchenherzen oder einer Guetsli-Dose ausleben. Unterhalten werden sie im Kasperli-Theater im Weihnachtszelt oder in der von Tannenbäumen umrahmten Samichlaushütte. Dort kann der Nachwuchs den spannenden Geschichten der Märchenerzählerin lauschen. Parallel zum Markt hat auch das Kambly-Erlebnis geöffnet und lädt Guetsli-Fans ein, Biskuitspezialitäten und Weihnachtsgebäck zu degustieren.

Die Feuerschale lodert wieder

Sobald es dunkel wird, lockt ein paar Schritte vom Markt entfernt eine andere Attraktion. Zahlreiche Laternen tauchen den 600 Meter langen Liechtli-Weg am Ufer der Ilfis in goldenes Licht. In der grossen Feuerschale am Fluss lodern wieder die Flammen – der richtige Platz für eine romantische Rast unter dem winterlichen Sternenhimmel. Auf den fürs Emmental typischen, mit Decken belegten Strohballen lässt man sich nieder, geniesst einen heissen Tee oder brät eine Wurst über dem Feuer.

Die acht Kilometer lange Loipe verbindet Langnau mit Trub. Foto: PD

Wenn sich dann der Winter von seiner schönsten Seite zeigen sollte, bietet die nahe Langlauf-Loipe eine hervorragende Möglichkeit, überschüssige Kalorien abzuarbeiten. Sie verbindet Langnau mit Trub und führt durch eine romantische Winterlandschaft. Eine Einstiegsmöglichkeit in die acht Kilometer lange Route befindet sich nur 300 Meter von Kambly entfernt. Der eigentliche Loipenstart liegt in Langnau und ist mit dem Bus oder Auto in fünf Minuten zu erreichen. Damit auch Nachtschwärmer nicht auf das sportliche Vergnügen verzichten müssen, beleuchtet eine Flutlichtanlage zwischen Längengrund und Trub die Loipe über zweieinhalb Kilometer bis 21.15 Uhr.

Eine Zusammenarbeit der SonntagsZeitung mit Kambly

Fehler gefunden?Jetzt melden.