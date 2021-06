Wunderstürmer im EM-Tief - Wehe der Schweiz, wenn er loslegt

Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé – Wehe der Schweiz, wenn er loslegt Er gilt als Erbe von Ronaldo und Messi – doch bislang ist es noch nicht die EM des Hochgeschwindigkeitsfussballers. Nun bekommt es die Schweiz mit ihm zu tun. Thomas Schifferle

Nach der Gruppenphase noch torlos: Das ist nicht nach dem Gusto des 22-Jährigen. Foto: Darko Bandic (Keystone)

Mit Wunderkindern verhält sich das halt so. Von ihnen werden auch Wunderdinge erwartet, nicht nur ab und zu, sondern immer. Kylian Mbappé gehört in diese Kategorie, daran besteht kein Zweifel. «L’Equipe», die führende französische Sportzeitung, sieht ihn etwas voreilig bereits auf einer Stufe über Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Mehr geht gar nicht im Weltfussball.

Mbappé ist mit der französischen Mannschaft an die Europameisterschaft gereist, um die Pflicht zu erfüllen. Und die Pflicht heisst in ihrem Fall: den Titel zu gewinnen. Keine Prognose, bei der nicht sie auf dem Thron erwartet wird. Wer will sie auch stoppen? Dafür verfügt sie einfach über zu viel Qualität, dank Kanté, Pogba, Griezmann, Benzema und natürlich dank Mbappé.