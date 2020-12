Im Februar 2020 erfuhr die Mitholzer Bevölkerung die Hiobsbotschaft: Gemeindepräsident Roman Lanz informiert an der Seite von Bundesrätin Viola Amherd.

Im Februar 2020 erfuhr die Mitholzer Bevölkerung die Hiobsbotschaft: Gemeindepräsident Roman Lanz informiert an der Seite von Bundesrätin Viola Amherd.

Der Bundesrat hat am Montag die Räumungspläne von Mitholz bestätigt. Haben Sie damit gerechnet?

Ja, wir haben damit gerechnet, da wir auch in den Arbeitsgruppen mit dabei waren. Wir haben die Empfehlungen somit gekannt. Es handelt sich um eine Bestätigung dessen, was auch die Gemeinde wollte: Die Altlasten sollen nicht an spätere Generationen weitergegeben werden.