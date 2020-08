Neue Zahlen der Jusitz – Wegen Porno-Videos: Doppelt so viele Berner Teenager verurteilt Das Teilen von Sexvideos unter Jugendlichen erreicht neue Dimensionen. Im Kanton Bern nimmt die Zahl der Verurteilungen stark zu. Tina Huber , Alexander Sury

Die meisten Jugendlichen, die wegen Pornografie verurteilt werden, sind männlichen Geschlechts. Foto: Getty Images (Symbolbild)

Im Kanton Bern wurden im vergangenen Jahr so viele Jugendliche wie noch nie wegen Pornografie verurteilt. Das zeigen neue Zahlen der Berner Jugendanwaltschaft. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 nahm die Zahl der Verurteilungen sprunghaft zu und verdoppelte sich von 37 auf 73. Der massive Anstieg bestätigt die Tendenz der letzten Jahre: Noch im Jahr 2017 hatte es im ersten Halbjahr lediglich 16 Verurteilungen gegeben.

Die Berner Zahlen decken sich laut dem leitenden Jugendanwalt der Region Bern-Mittelland, Nino Santabarbara Küng, mit der Entwicklung im Kanton Zürich. Dort sahen sich im Jahr 2019 278 Minderjährige mit einer Strafuntersuchung wegen Pornografie konfrontiert – mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr. Während im Kanton Bern keine Statistik über das Geschlecht der Täter geführt wird, zeigen die Zahlen aus Zürich diesbezüglich ein klares Bild: Vier von fünf Tätern waren männlich. Sehr oft geht es um Sexbilder und -videos, die mit dem Handy verbotenerweise verbreitet werden, etwa in Klassenchats. Betroffen sind bereits Primarschüler.

Ein wachsendes Problem sind auch gewalttätige Videos, etwa von Suizid oder Tierquälereien, die unter Schülern kursieren. Sie sind gemäss der Zürcher Oberjugendanwaltschaft von einer «Brutalität, die für Kinder und Jugendliche absolut ungeeignet» ist. Diese Zeitung konnte Einvernahmeprotokolle einsehen, in denen Buben – alle zwischen 11 und 14 Jahre alt – erklären, warum sie teilweise harte Pornografie an ihre Mitschüler verschickt haben. Daraus geht hervor: Obwohl sie in der Schule aufgeklärt werden, gehen die Jugendlichen sehr sorglos mit dem pornografischen Material um. Im Vordergrund steht oft nicht der sexuelle Reiz – sondern die Provokation.

Verschärfen könnte sich das Problem dadurch, dass als Reaktion auf das Homeschooling während Corona manche Eltern ihren Kindern früher als geplant ein Handy ausgehändigt haben.