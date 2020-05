Frau Rösler, manche Kantone unterrichten die Kinder nach dem Lockdown in Halbklassen, andere füllten die Schulzimmer schon wieder ganz. Welches Modell siegt?

Hierzu gibt es widersprüchliche Aussagen. Einerseits heisst es, insbesondere kleine Kinder müssten sich in der Schule so normal bewegen können wie nur möglich. Gleichzeitig sind im Sportunterricht vielerorts Spiele mit Körperkontakt verboten. Fussball oder Basketball ist somit tabu. Auch die Pausen werden häufig gestaffelt organisiert, aber nicht überall. Das stiftet bei Eltern und Lehrpersonen Verwirrung.

Häufig müssen wir Kompromisse machen oder beide Augen zudrücken, weil es anders gar nicht geht. Nehmen wir zum Beispiel die Regelung, dass Lehrpersonen zwei Meter Abstand zu den Schülern halten sollen. Diese gilt überall. Mancherorts werden die Lehrpersonen mit Plexiglas-Visieren ausgestattet für Fälle, in denen sie den Abstand nicht einhalten können. In anderen Kantonen fehlt ein solches Angebot.

In meiner Schule im Kanton Solothurn ist es so, dass die Lehrerinnen die Schutzvisiere den ganzen Tag tragen. Angenehm ist das sicher nicht. Niemand fühlt sich wohl, wenn er den ganzen Tag mit einer Scheibe vor dem Gesicht herumlaufen muss. Viele Kolleginnen klagen über Kopfweh oder Schwindel.

Welche Aspekte finden derzeit noch zu wenig Beachtung in der öffentlichen Debatte?

Die Kinder, die während des Lockdown nicht auf die Unterstützung ihrer Eltern zählen konnten, haben jetzt viel aufzuholen. Sie müssen erfasst werden und Stützunterricht bekommen. Dafür werden zusätzliche Ressourcen nötig sein, die Lehrer und Lehrerinnen können diese zusätzliche Förderung nicht einfach noch nebenher leisten. Als Erstes müssten Lehrkräfte beziehungsweise die Schulen, also letztlich die Kantone, den effektiven Nachholbedarf eruieren. Wie viele Kinder brauchen Fördermassnahmen, um aufzuholen? Dann braucht es Ressourcen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bestehende Heilpädagogen-Pool dafür ausreicht, der ist an den meisten Orten schon vollständig ausgeschöpft. Also braucht es zusätzliche Lektionen für die Zeit nach der Krise. Die Kantone müssten das Geld sprechen, die Umsetzung müsste vor Ort stattfinden.