Revierkämpfe beim Dählhölzli – Wegen Fischotter-Knatsch müssen die Biber zügeln Ein wilder Otter an der Aare und zwei Otter im Tierpark verstehen sich nicht. Darum müssen die Otter jetzt ins Bibergehege und die Biber woanders hin.

Der wilde Fischotter ist einer Fotofalle vor die Linse geraten. Foto: zvg/Tierpark Bern

Seit Anfang Jahr lebt entlang der Aare zwischen dem Eichholz dem Dählhölzli ein wilder Fischotter. Dieser legt sich nun offenbar mit den beiden Dählhölzli-Ottern an, wie der Tierpark am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Da das Gehege der beiden Zootiere direkt mit der Aare verbunden ist, liefern sie sich durch die Absperrung hindurch Revierkämpfe mit dem wilden Otter. Zum Schutz aller drei Tiere muss das Dählhölzli nun reagieren und sie voneinander trennen.

Darum werden die beiden Dählhölzli-Otter in die benachbarte Biberanlage umquartiert. Diese ist vollständig von der Aare getrennt. Im Gegenzug müssen die beiden Biber umziehen: das Dählhölzli hat entschlossen, die Biberhaltung gleich ganz aufzugeben.

Biber ziehen in anderen Tierpark

Grund dafür sei auch, dass es in den letzten Jahren immer mehr Biber in der freien Wildbahn zu beobachten gegeben habe, man die weitaus scheueren Fischotter aber kaum zu Gesicht bekäme. Zudem seien die Otter künftig im Bibergehege auch öfter zu sehen, weil dieses einen besseren Einblick ermögliche.

Für die zwei Biber hat das Dählhölzli bereits einen Platz in einem anderen Tierpark gefunden, wie Sprecherin Doris Slezak auf Anfrage erklärt. Biber und Otter seien bereits aus ihren Gehegen genommen und hinter die Kulissen gebracht worden, sagt Slezak. Erstere dürfte das Dählhölzli schon bald verlassen, letztere müssen noch warten, bis das neues Gehege Otter-optimal umgebaut ist.

