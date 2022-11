Für Eltern wird es teurer – Wegen des Kantons müssen Kitas die Tarife erhöhen Der Kanton hält an seinen Forderungen zum Personalschlüssel in Kitas fest. Diese müssen mehr ausgebildete Betreuende anstellen. Naomi Jones

Gemäss der neuen Kita-Verordnung müssen bernische Kindertagesstätten mehr ausgebildetes Personal anstellen. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally / Keystone

Die Kita-Chefinnen sind enttäuscht. Am Montagnachmittag haben sich Vertreterinnen von verschiedenen bernischen Kindertagesstätten mit der kantonalen Sozialdirektion zu einem runden Tisch getroffen. Allerdings kam dabei kein Ergebnis heraus, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Die Kita-Vertreterinnen verlangten mehr Zeit, um die seit 1. August gültige Verordnung umzusetzen, und mehr Gestaltungsspielraum bei der Betriebsführung. Insbesondere sollten die Vorgaben zum Personalschlüssel ausgesetzt werden. Der Kanton habe zwar Verständnis gezeigt, wolle es aber dem Markt überlassen, die Probleme zu lösen.

Mit dem Festhalten an der Verordnung nehme der Kanton in Kauf, dass Kitas die Tarife erhöhen müssten, schreiben die Kita-Chefinnen. Weil der Kanton die Höhe der Betreuungsgutscheine nicht anpasse, müssten die Eltern die höheren Kosten tragen.

Schon im Juni hatten die Kitas per Brief einen Hilferuf abgesetzt. Die Verordnung hat den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel, also die Zahl Betreuender pro Zahl Kinder, erhöht. Pro Kindergruppe muss nun stets eine ausgebildete Fachkraft anwesend sein. Der Kanton möchte damit verhindern, dass Praktikantinnen und Lehrlinge als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Viele Kitas müssen deshalb mehr qualifiziertes Personal anstellen. Doch dieses ist rar. Denn mit dem Fachkräftemangel in den Schulen ergeben sich für ausgebildete Kinderbetreuende lukrative Alternativen zu den Kitas.

Eine Rückkehr zum vormaligen System sei nicht möglich, sagt der Sprecher der Sozialdirektion (GSI) auf Anfrage. Das Gesetz würde sich nur durch den Gesetzgeber wieder verändern lassen. Zudem sei die Situation nicht in allen Regionen und bei allen Kitas gleich akut. Der Kanton wolle aber koordiniert über den Verband Kibe Suisse weiterhin mit möglichst vielen Akteuren der Branche den Dialog suchen.

