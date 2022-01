Zero-Waste-Bewegung – Wegen des Abfalls: Diese Frau setzt auf Stoffwindeln

Neues Geschäft in Bützberg – Wegen des Abfalls: Diese Frau setzt auf Stoffwindeln Weniger Müll, mehr Achtsamkeit: Claudia Kobler möchte junge Eltern dabei unterstützen, statt auf Wegwerf- auf Stoffwindeln zu setzen. Pauline Jacobi

Claudia Kobler in ihrem Element: Sie erklärt, wie das Wickeln mit Stoffwindeln funktioniert. Fotos: Nicole Philipp

Die Zero-Waste-Bewegung macht auch vor Hygieneartikeln nicht halt: Während der Trend mit Thermoskanne, Tupperware und unverpackten Lebensmitteln in der Küche begann, greifen immer mehr Menschen auch im Badezimmer zu abfallreduzierenden Alternativen anstelle von Wattepads, Binden und Co. So verwundert es nicht, dass mittlerweile viele junge Eltern lieber Stoff- statt Wegwerfwindeln verwenden.

«Pro Kind werden in der Wickelzeit bis zu 6000 Wegwerfwindeln benötigt», sagt Claudia Kobler. Dies entspricht etwa einer Tonne Abfall. Bei schweizweit jährlich an die 85’000 Neugeburten – gemäss Bundesamt für Statistik – kommt so eine ganze Menge zusammen. Laut dem Stoffwindelverein Schweiz machen Wegwerfwindeln 10 Prozent des gesamten Mülls im Land aus.