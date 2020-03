Wegen Corona-Krise: SP und Grüne wollen auf Steuersenkung verzichten Im letzten Jahr hat der Kanton einen Überschuss von 265 Millionen Franken geschrieben. Wegen der Corona-Krise werden aber die Steuererträge einbrechen. Simon Wälti

Das Coronavirus wird nicht nur bei den Läden, sondern auch bei den Steuern des Kantons grosse Einbussen bewirken. Foto: Adrian Moser

Erneut hat der Kanton Bern einen satten Überschuss präsentiert: Das Plus in der Rechnung 2019 beläuft sich auf 265 Millionen Franken, bei einem gesamten Aufwand von 11,2 Milliarden Franken. Der Überschuss ist der höchste der letzten zehn Jahre. In dieser Zeit hat der Kanton zusammengerechnet netto einen positiven Saldo von 1,4 Milliarden Franken erwirtschaftet. Obwohl die Schulden nach wie vor 8,8 Milliarden Franken betragen, ist die finanzielle Situation positiv. Das wurde auch von den Parteien in ihren Reaktionen anerkannt.