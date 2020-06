Davos 2021 – WEF plant den «Grossen Neustart» Das Weltwirtschaftsforum reagiert auf die aktuelle Situation und speckt ab. Ein Teil der Veranstaltung wird im nächsten Jahr ins Netz verlagert. sep

Teilnehmer verlassen das Kongresszentrum in Davos Ende Januar 2020. Keystone/ Gian Ehrenzeller

Das nächste Weltwirtschaftsforum wird aufgrund der aktuellen Situation als «Zwillingsgipfel» stattfinden. Dies schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. So sollen nur noch «die bedeutendsten globalen Regierungs-und Wirtschaftsführer» persönlich in Davos zusammenkommen, während sich die anderen Teilnehmer in über 400 Städten auf der ganzen Welt über ein virtuelles Hub-Netzwerk zusammenfinden.

Wie WEF-Gründer Klaus Schwab gemeinsam mit Prinz Charles weiter mitteilt, wird das Thema des Gipfels «der Grosse Neustart» sein und sich grösstenteils mit den Themen Gesundheit und Klima befassen.