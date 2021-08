Wechsel an der Spitze der Jungpartei – Junge Grüne greifen nach den ländlichen Gebieten Das neue Co-Präsidium der Jungen Grünen Kanton Bern will die Partei auch auf dem Land verankern sowie für Stimmrechtsalter 16 kämpfen. db

Magdalena Erni und Milo Schefer. Bild: zvg

Zwei treten ab, zwei treten neu an: Magdalena Erni und Milo Schefer sind an der Mitgliederversammlung vom Freitag neu ins Co-Präsidium der Jungen Grünen Kanton Bern gewählt worden, wie die Jungpartei am Samstag mitteilt. Sie übernehmen das Präsidium von Lisi Dubler und Saskia Rebsamen.

Die 17-jährige Gymnasiastin Magdalena Erni aus Thun ist gemäss Mitteilung durch den Klimastreik politisiert worden. Sie sei motiviert, die Jungen Grünen Kanton Bern «mit vollem Engagement voranzutreiben». Insbesondere sei es ihr ein Anliegen, «die zahlreichen Neumitglieder» in die Partei einzubinden und auch in den ländlichen Regionen des Kantons Sektionen zu stärken und aufzubauen.

Voll politisiert vor Volljährigkeit

Der 19-jährige Milo Schefer aus Bern ist bereits seit fünf Jahren bei den Jungen Grünen aktiv. Laut Mitteilung hat er soeben seinen Zivildienst absolviert und arbeitet nun in einem Fahrradgeschäft. Zu seinen Zielen für die Jungen Grünen lässt er sich wie folgt zitieren: «Wir sind die Wähler*innen stärkste Jungpartei des Kantons und möchten unsere Wahlerfolge auch bei den Grossratswahlen im nächsten Frühling wiederholen.»

Erni und Schefer verbinde, dass sie bereits lange vor ihrer Volljährigkeit politisiert worden seien, schreiben die Jungen Grünen in ihrer Mitteilung. Um der in der Politik stark untervertretenen Jugend mehr politisches Gewicht zu verleihen, setzten sie sich ein für ein Stimmrechtsalter 16. Jugendliche machten sich viele Gedanken um ihre Zukunft. Trotzdem seien die jüngeren Generationen in der Politik stark untervertreten.

