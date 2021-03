Mundart-Glosse über die Royals – We d Wäut Chopf schteit, gafft me haut uf d Chünigsfamilie Welches Drama folgt als nächstes im britischen Königshaus? Unsere Kolumnistin erinnert sich an den Moment, als sie die Queen sah – und gleich enttäuscht war. Renata Burckhardt

So kennt man sie: Die winkende Queen Elizabeth II mit ihrem Prinzgemahl Philip, dem Duke of Edinburgh. Foto: Reuters

I hätt nie dänkt, dass ig on einisch tue. Aber itz tueni. Jawohl, i schrybe itz on einisch über d Chünigsfamilie.

S gieb zwar Gschyders z schrybe. Aber vilecht geits byr Britische Chünigsfamilie ja GENAU um das: We d Wäut Chopf schteit, we me vor luter Sache, wos z löse gieb, nümm weiss, wo afah, gafft me haut uf d Chünigsfamilie. D Chünigsfamilie cha men auso geng. Und i merke: I schäme mi o geng.

Ganz ehrläch: I tue eigentlech nie. Höchschtens vilecht mau im Warteruum von ere Praxis, we d Gala ufliggt. U de stuunen ig. S isch, aus müesst d Chünigsfamilie – Firma genannt - exemplarisch vorläbe, was aune chönnt passiere. Oder äbe genau nid? Wöu Prinz oder Prinzässin isch äbe ja nid jede. Sy die Gschichte, wo dr Familie Windsor passiere, typisch für Chüniginne, Prinze, Herzoginne – oder äbe nid?