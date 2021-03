Erinnerungen an Vincent O. Carter – «We are all of the same ‹Teig›» Wir sind alle aus dem gleichen Teig: Das hat die Mundart-Kolumnistin von ihrem ehemaligen Englischlehrer gelernt. Der war Schriftsteller und eine stadtbekannte Figur. Renée Maria Bellafante

«The Bern Book»: Vincent O. Carter beschreibt darin, wie es sich anfühlte, als Schwarzer in Bern zu leben. Foto: Franziska Rothenbühler

I dere komische Zyt macht me ne Huffe Sache, wo me süsch nid miech. I lise zum Bischpiu eigentlech nie verschideni Büecher parallel. Scho nume, wüu i scho im Normaufau mit eim Buech aube wider mues drycho, mi mängisch scho fasch nümm ma bsinne, was itz da aues abggangen isch am Läsetag vorhär. Ja, lachet nume, isch so.

Aber äbe, itz: 3 Büecher mitenang. «Flucht» vom Andreas Kossert, «The Bern Book» vom Vincent O. Carter u de no ne Aupekrimi. Der Aupekrimi eifach, für ds angere chly z besser uszhaute. «Flucht» zeigt uf, wi viu Lüt über d Jahr uf dere Wäut hei müesse flüchte oder immer no am Flüchte sy. Irgendwo lande, vilech nie achöme. Innerlech nid u mängisch o nid üsserlech. Es isch schwirig z ertrage, das aues so z läse. Es isch sehr guet gschribe. Ohni z verurteile, ohni Partei z ergryffe – aber es zeigt haut eifach, dass es nie ufhört u dass mer nüt glehrt hei. Dass mer viu vo Heimat rede, aber Heimat angerne nid zuegestöh, ömu de lieber nid hie. Ds Buech zeigt uf, wi viu Mönsche irgendwo wägg u irgendwo acho si. Aber hüffig grad die Länder, wo vou sy vo «Achonige» si nid öppe verständnisvouer de Nöie gägenüber. Mängisch ganz im Gägeteil.