Abfallproblem bei Starkregen – WC-Papier und Tampons in der Aare – Stadt Bern will Abhilfe schaffen Nach starkem Regen gerät oberhalb des Lorrainebads öfters Abwasser mitsamt Siedlungsabfällen direkt in die Aare. Die Stadt will das ändern, aber erst langfristig. awb

Aareschwimmer, unterwegs Richtung Altenberg und Lorrainebad: Das Abfallproblem tritt sporadisch am linken Ufer im Bereich der Eisenbahnbrücke auf. Franziska Rothenbühler

Die Aare gilt allgemein als sauberes Gewässer. Ab und zu wirds für Aareschwimmer in der Stadt Bern aber trotzdem unappetitlich: Nach starken Regenfällen gelangt im Bereich der Eisenbahnbrücke zwischen Altenbergquartier und Lorrainebad nämlich des öfteren Abwasser mitsamt Abfällen wie WC-Papier und Tampons statt in die Kläranlage in die Aare.

Auf das Übel aufmerksam machte im Stadtparlament die Freisinnige Ursula Stöckli (FDP). «Es kam schon vor, dass Aareschwimmende parallel zu den Abfällen im Fluss unterwegs waren», schreibt sie in einer Kleinen Anfrage an den Gemeinderat. Ursache sei offenbar ein überlaufendes Auffangbecken unter der Eisenbahnbrücke auf der linken Flussseite.

In Ihrer Antwort an Stöckli bestätigt die Stadtregierung den Sachverhalt. Zwar würden die Ereignisse relativ selten auftreten. «Aber wenn sie auftreten, kommt auch zum Vorschein, dass Teile der Bevölkerung leider nach wie vor auch Hygieneartikel, Essensreste, Altöl, Medikamente etc. in der Toilette entsorgen.» Das System der Siedlungsentwässerung sei für durchschnittliche Regenereignisse dimensioniert, dasselbe gelte für die Leistungsfähigkeit der Kläranlage.

Die Stadtregierung zeigt sich indessen gewillt, für Abhilfe zu sorgen. Hoffnungen auf eine schnelle Lösung erteilt sie aber eine Absage: «Diverse Ansätze zur Verbesserung der Situation» seien im Rahmen des generellen Entwässerungsplans entwickelt worden, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort. Die Ideen würden «ab 2021 vertieft geprüft», die Realisierung dürfte sich «über mehrere Jahre erstrecken».

( SDA )