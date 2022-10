Grosser Auftritt in Basel – Wawrinka siegt, weint und sagt: «Es tut mir leid» Der 37-jährige Romand schlägt die Weltnummer 3 Casper Ruud, auch Dominic Stricker startet erfolgreich in die Indoors. So wird der Dienstag auch ohne Roger Federer zum Schweizer Jubeltag. Simon Graf

Es kommt von Herzen: Stan Wawrinka feiert seinen wertvollsten Sieg seit dem Comeback. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

In den Schweiss mischten sich bei Stan Wawrinka Tränen. Sein Comeback in diesem Jahr war schwierig gewesen. Viele Niederlagen hatte er einstecken müssen, und manch einer hatte sich gefragt: Wieso tut er sich das noch an? An diesem Dienstagabend, das Publikum in der St. Jakobshalle erhob sich zu stehenden Ovationen, hatten sie die Antwort.

Der Romand fegte mit druckvollem Spiel die Weltnummer 3 Casper Ruud 6:4, 6:4 vom Court. Als Wawrinka im zweiten Satz dem Sieg zustrebte, begann er nicht zu zögern, sondern schlug er noch härter drauf. Und Ruud, Anfang September noch US-Open-Finalist, hatte seiner Wucht nichts mehr entgegenzusetzen.

«Es sind solche Momente, für die ich mich nach meinen Verletzungen zurückkämpfte», sagte Wawrinka. Dann stockte er und sagte: «Es tut mir leid.» Dabei verstand jede und jeder im Stadion seinen Emotionen. Der 37-Jährige klopfte sich mit der Faust aufs Herz. Früher hatte er mit dem Zeigefinger an die Stirn getippt, um zu bedeuten, wie viel sich im Kopf abspielt. Nun klopft er sich vermehrt aufs Herz.

Was das Ganze noch emotionaler machte für Wawrinka: Seine Tochter Alexia, inzwischen zwölfjährig, verfolgte sein Spiel von der Tribüne. Und auch sein früherer Coach Magnus Norman, mit dem er seine drei Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, war da. «Ich war sehr nervös, als ich in die Arena einlief», sagte Wawrinka zum Publikum. «Ich hatte Hühnerhaut. Es bedeutet mir sehr viel, vor euch zu spielen.»

Ruud gab sich als fairer Verlierer: «Ich spielte zwei schlechte Servicegames und fand meinen Rhythmus nicht. Stan hat mich überpowert. Wir wissen, dass sein Toplevel eines der besten in der Tennisgeschichte ist. Ich bin happy, ist er zurück. Ich weiss, wie gut er spielen kann. Aber ich glaube, er hat schon länger nicht mehr so gut gespielt.» Als Nummer 194 kämpft Wawrinka verbissen um seine Karriere. In Metz schlug er im September schon Weltnummer 4 Daniil Medwedew, sein Sieg über Ruud ist nun der wertvollste seit seinem Comeback. Weiter geht es für ihn am Donnerstag gegen Brandon Nakashima (ATP 44).

Auch Dominic Stricker (ATP 129) zeigte bei seinem ersten Auftritt an den Swiss Indoors eine starke Leistung und setzte sich in zwei Sätzen 7:6 und 6:3 gegen den Amerikaner Maxime Cressy (34) durch. So wurde der Dienstag auch ohne Roger Federer zum Schweizer Jubeltag.





Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.