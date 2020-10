Kolumne über das Zuhausebleiben – Wassertroum versus Hüslechkeit Die «Mundart»-Kolumnistin hat in letzter Zeit eine Sammelleidenschaft für Vasen entwickelt. Und das liegt nicht nur an ihrer Reise nach Venedig. Renata Burckhardt

«Für Venedig gits irgendwie kener Wort.» Foto: Archiv

S isch fasch uverschämt z säge, aber mir sy letscht Wuche z Venedig gsi. Für Venedig gits irgendwie kener Wort. Jedes Wort isch z weni. Die Stadt isch so fantastisch. So unfassbar. Geng wider chunnt sie mir vor wie nid müglech. Aui die Hüser u Paläscht, uf Wasser pbout. Wie geit das, wie cha das sy! U dä Himmu, aui die Kanäl, die vile Insle, ds glitzernde Wasser, ds Meer, ds Grüüsch vom Wasser; o we me pfuset, ghört me ds Wasser schwappe, ghört me d Vaporetti (uf Dütsch: Dampfschiffli) u d Gondle, wie sie Wäue schlö. S isch wien e Trip. Geng wider vo nöiem. Venedig isch e Wassertroum. U leider o geng wider e Wasseralbtroum.