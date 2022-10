Nachweis durch spektakulären Diamantenfund – Wasserkreislauf der Erde reicht 660 Kilometer tief ins Innere Schriftsteller Jules Verne verortete im Erdinnern einen Ozean. Nun zeigt die Analyse eines Gesteins, dass es bis zum unteren Erdmantel Wasser hat. Walter Willems

Ein Diamant aus Botswana verriet den Forschenden, dass in mehr als 600 Kilometern Tiefe erhebliche Mengen an Wasser im Gestein gespeichert sind. Fotos: Tingting Gu, Gemological Institute of America

Wie tief der Wasserkreislauf der Erde reicht, war bislang unklar. Aufschluss darüber gibt nun die Untersuchung eines Diamanten aus Botswana. Grundsätzlich entstehen Diamanten in grosser Tiefe bei einer Kombination aus enormem Druck und extremen Temperaturen über lange Zeiträume, nach oben befördert werden sie oft durch vulkanische Aktivitäten.

Während die weitaus meisten als Edelsteine verwendeten Diamanten 150 bis 200 Kilometer unter der Erdoberfläche entstehen, stammt der jetzt analysierte, 1,5 Zentimeter grosse Stein aus 660 Kilometern Tiefe. In dieser Tiefe endet die Übergangszone zwischen oberem und unterem Erdmantel.

Per Sediment ins Erdinnere

In dieser Übergangszone herrscht ein ungeheurer Druck von bis zu 23’000 bar – an der Erdoberfläche ist es etwa 1 bar. Der extreme Druck presst die Struktur des im oberen Erdmantel vorherrschenden Gesteins Olivin so zusammen, dass daraus ab etwa 410 Kilometern unter der Erdoberfläche, also zu Beginn der Übergangszone, das dichtere Wadsleyit entsteht. Ab etwa 520 Kilometern Tiefe wird daraus der noch dichtere Ringwoodit, ein typisches Mineral des unteren Erdmantels.

Analysen des Diamanten per Raman-Spektroskopie und Kristallstrukturanalyse zeigten nun, dass der in Botswana gefundene Diamant etwa ein Dutzend Einschlüsse hat – vor allem von Ringwoodit. Dieses Mineral wiederum enthielt auffällig viel Wasser. Zudem zeigt die chemische Zusammensetzung des Diamanten, dass er aus einem typischen Areal des Erdmantels stammt. Mithin muss dieser also sehr feucht sein.

Der Diamant in Edelsteinqualität stammt aus der Karowe-Mine in Botswana.

«Wir haben mit dieser Studie nachgewiesen, dass die Übergangszone kein trockener Schwamm ist, sondern erhebliche Mengen Wasser speichert», wird Ko-Autor Frank Brenker vom Institut für Geowissenschaften der Universität Frankfurt in einer Mitteilung seiner Hochschule.

Doch wie gelangt das Wasser in diese Tiefe? Der Geowissenschaftler erklärt dies mit den abtauchenden Erdplatten. «Mit den abtauchenden Platten werden auch Tiefseesedimente huckepack mit ins Erdinnere transportiert. Diese Sedimente können grosse Mengen Wasser und CO₂ speichern.»

In der Übergangszone können die Minerale Wadsleyit und Ringwoodit Berechnungen zufolge so viel Wasser speichern, dass hier zumindest theoretisch ein Vielfaches der in den Ozeanen enthaltenen Menge vorhanden sein könnte. «Wir wussten, dass die Grenzschicht enorme Wasserspeicherkapazität hat», sagt Brenker. «Wir wussten aber nicht, ob sie auch tatsächlich Wasser speichert.»



Fehler gefunden?Jetzt melden.