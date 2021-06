Aare führte mehr als 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunde – SMS-Alarm im Berner Mattequartier Wegen der heftigen Regenfälle in der Region Bern ist der Pegel der Aare innerhalb weniger Stunden stark angestiegen.

In der Region Bern hat es am Donnerstagabend stark geregnet. Laut Messwerten von Meteoschweiz sind zeitweise mehr als 10 Millimeter pro Stunde gefallen. Die Aare ist darum seit 19 Uhr stark angestiegen und führt um 22 Uhr 410 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Diese Menge entspricht der Gefahrenstufe 2, was einem hohen Wasserstand aber noch keinem Hochwasser entspricht.

Trotzdem könnten im Berner Mattenquartier Keller geflutet werden. Laut einem Bericht zum neuen Hochwasserschutzkonzept, an dem zurzeit gearbeitet wird, liegt die sogenannte Schadensgrenze bei 380 Kubikmetern pro Sekunde und wurde also bereits überschritten.



Wie eine Sprecherin von Schutz und Rettung Bern auf Anfrage des «Bund» sagte, wurden die Bevölkerung in der Matte am späten Abend vorsorglich per SMS alarmiert und aufgefordert, ihre Keller auf allfällig eindringendes Grundwasser zu überprüfen.

Man gehe aber davon aus, dass sich die Situation bis am Freitagmorgen beruhige und der Aareabfluss wieder auf rund 320 Kubikmeter pro Sekunde sinke. Aus diesem Grund habe man auch darauf verzichtet, die potenziell gefährdeten Quartiere mit der Installation sogenannter Beaver-Schläuchen zu schützen. Deren Einsatz werde standardmässig erst ab einem Abfluss von 430 Kubikmeter pro Sekunde geprüft.

Nicht bestätigen konnte Grossenbacher einen Bericht der «Berner Zeitung», wonach im Mattequartier am Abend wegen dem hohen Wasserstand ein Sirenenalarm ausgelöst worden ist. Die Berufsfeuerwehr sei jedoch in mehreren Fällen wegen überfluteter Keller im Einsatz gestanden. (awb/spr)







awb/spr

