Unwetter im Kanton Bern – Wasser lief in Keller, Äste fielen auf überflutete Strassen Innerhalb einer Stunde gingen bei der Berner Kantonspolizei am Mittwochabend 70 Meldungen im Zusammenhang mit Starkregen ein. Es gab keine Verletzten.

In Interlaken tobten Unwetter mit Windböen von rund 90 Kilometern pro Stunde. Im Kanton Bern habe es diverse Einsätze der Rettungskräfte gegeben, die sich auf die Region Riggisberg und Zäziwil konzentrierten, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilte. Es gab keine Verletzten.

Im gesamten Kanton Bern habe es in den letzten 14 Stunden über 70 Meldungen im Zusammenhang mit Starkregen gegeben – vor allem im Zeitraum 20 bis 21 Uhr. Dabei ging es um Wasser, das in Häuser eingedrungen war, um überflutete Strassen, Äste auf der Fahrbahn und beschädigte Dächer.

Kleinere Bäche traten über die Ufer. Die Regenfront zog mit mehr als 50 Meldungen vor allem über das Emmental, den Oberaargau und das Mittelland. Im Berner Oberland gab es weniger als 20 Meldungen. Der Bahnverkehr war wegen Überflutung der Gleise bei Thurnen im Gürbetal.

Schweizweit gab es mehr als 7000 Blitze. Grössere Regenmengen fielen in Lausanne (19 Millimeter), Grenchen SO (18 Millimeter), Neuenburg (14 Millimeter), Aarau (14 Millimeter) sowie Bern (11 Millimeter). Fast trocken blieb es dagegen im Wallis und in der Ostschweiz.

red/nfe

