Rieder der zweitjüngste Startspieler

Fabian Rieder steht zum ersten Mal in der Schweizer Startaufstellung. Er ist der zweitjüngste, der das in den letzten 50 Jahren in einem WM-Spiel erlebt. Der jüngste Schweizer Startspieler ist Johan Djourou – jener Mann, den wir vor kurzem interviewt haben.