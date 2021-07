Gewalt gegen Frauen – Was, wenn nicht der Deutschrap schuld ist? Erniedrigung, Vergewaltigungs- und Mordfantasien: Hinter dem Frauenhass in Rap-Songs steht etwas Grösseres – ein männlich dominiertes, kapitalistisches System. Meinung Jakob Biazza

Absolute Kapitalismusjüngerschaft: Der Berliner Rapper Samra posiert im Luxusauto für einen Instagram-Post. Foto: Instagram

Seit die Influencerin Nika Irani den Rapper Samra vor ein paar Wochen der Vergewaltigung beschuldigt hat (die Anschuldigungen sind bislang weder bewiesen noch widerlegt), sind die Diskussionen darüber, ob der deutsche Gangsta-Rap ein Sexismusproblem hat, wieder sehr laut geworden. Und wie jedes Mal, wenn das passiert, taucht gegen Ende, kurz bevor die Aufregung wieder abebbt und die Plattenfirmen neue Alben mit neuen Erniedrigungen herausbringen, die Frage auf, ob die Protagonisten das, was sie rappen und singen, auch so meinen. Also auch privat.