Glosse: Elon Musk und der Tech-Kitsch – Was, wenn der Raumanzug fusselt? Zum ersten Mal wurden letzte Woche Menschen in Designerkleidung ins All geschossen. Doch etwas hat man beim Raumfahrtunternehmen Spacex nicht bedacht. Regula Fuchs

Frech betonte Schulterpartie: Bob Behnken und Doug Hurley in ihren Astro-Outfits. Foto: AP

Es war nur ein kleiner Schritt für Doug Hurley und Bob Behnken, als sie vergangene Woche vor die Presse traten, aber ein grosser Schritt für die Menschheit: Zum ersten Mal nämlich sollten Erdlinge ins All geschossen werden und dabei gut aussehen.

Die klaren Linien, die saubere Verarbeitung, die frech betonte Schulterpartie und vor allem die formschönen Helme, frisch ab 3-D-Drucker: Tech-Unternehmer Elon Musk hatte dafür gesorgt, dass seine Spacex-Astronauten so schnittig daherkommen wie ein fabrikneuer Tesla. Da knautscht nichts, da sind keine Kabel oder Knöpfe sichtbar, und auch keine übergrossen Schriftzüge springen ins Auge. Einzig die Stiefel sind etwas rustikal geraten: Sie sehen aus, als könnten Hurley und Behnken sie nach der Mission auf der Raumstation ISS auch noch fürs Säubern des Gartenteichs gebrauchen.

Träume in Übergrösse

José Fernandez heisst der Mann, der sich die Anzüge ausgedacht hat, und er verfügte bis anhin über keinerlei Referenzen im Raumfahrtgeschäft. Das spielte für Elon Musks Unternehmen Spacex aber keine Rolle. Wer seine Raumkapsel «Crew Dragon» nennt, der lässt sich seine Space-Klamotten von einem entwerfen, der Erfahrung mit Träumen in Übergrösse hat: Fernandez hatte bereits Batman und Wonder Woman, Wolverine und Thor eingekleidet. Auch den französischen Zukunftsmusikern von Daft Punk schneiderte der Hollywood-Kostümbildner kosmische Outfits auf den Leib.

Verglichen mit diesen Typen, sahen Hurley und Behnken – beides an sich stattliche Männer – in ihren Raumanzügen dann doch etwas verloren aus. Jedenfalls sind die beiden jetzt, wo sie auf der ISS angekommen sind, in handelsübliche Polo-Shirts und Bundfaltenhosen geschlüpft. Auf der Raumstation ist die Kleiderordnung nämlich keinerlei futuristischen Vorgaben unterworfen, und die Astronauten tragen das Tenü ihrer Wahl. Hauptsache, es ist praktisch. So wie die gute alte Baumwolle.

Astro-Outfits aus Baumwolle? Der Allerweltsstoff genügt den technologischen und ästhetischen Ansprüchen von Elon Musk wohl nur bedingt. Der 48-Jährige, der bei Spacex nicht nur CEO, sondern auch Raketen-Chefdesigner ist, hat ja ein Flair für glänzende Oberflächen: In all seinen Unternehmungen – den Teslas, den Cybertrucks, den Starships und den Hyperloops – offenbart sich das ästhetische Empfinden des Touchscreen-Zeitalters. Wie soll man auch den Mars erobern, wenn der Raumanzug fusselt?

Schweiss in der Schwerelosigkeit

Nichts weniger als die Kolonisierung des Roten Planeten hat Musk im Sinn, und dafür wird nicht nur eine ganze Menge Geld, sondern auch eine ganze Menge Raumfahrer-Pathos aufgeboten. Falcon, Dragon, Raptor: Schon nur die Namen seiner Spacex-Vehikel offenbaren Musks Anfälligkeit für Technologiekitsch à la Hollywood.

Nur blöd, dass es nicht Sternenkrieger, sondern Menschen sind, die in den Raumanzügen stecken. Und dass diese nicht nur gloriose Fussabdrücke im Mondstaub hinterlassen, sondern auch Dreckwäsche. So tendiert der Schweiss in der Schwerelosigkeit dazu, nicht an die Umgebung abgeleitet zu werden, sondern zu bleiben, wo er ist – also in den Kleidern.

Ob Musk so etwas kümmert? Kaum. Der Umgang mit Schmutzwäsche im All mutet derzeit eher prosaisch an. Sie wird nämlich, so erzählte es der amerikanische Astronaut Chris Hadfield in einer Late-Night-Show, nach Gebrauch schlicht in eine Kapsel gepackt und in die Atmosphäre geschossen, wo sie verglüht.

Wer also demnächst Staubkörner betrachtet, die traumverloren in einem Sonnenstrahl tänzeln, bedenke: Es könnte die dreckige Unterwäsche von Doug Hurley und Bob Behnken sein.