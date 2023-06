FCB: Nach dem kritischen Interview – Was von Gigi Oeris Attacke zu halten ist Elf Jahre nach ihrer Amtsübergabe wirft die Ehrenpräsidentin des FC Basel mit einem Angriff auf ihren direkten Nachfolger viele Fragen auf. Zeit für ein paar Antworten. Florian Raz

Feierlaune 2004: Gigi Oeri trägt den Stern, den der FC Basel nach dem zehnten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte im Wappen tragen darf. Foto: Markus Stücklin (Keystone)

Der FC Basel kann fast alles. Nur eines nicht: Ruhe. Also platzt mitten in die Sommerpause ein Interview von Ehrenpräsidentin Gigi Oeri in der «Basler Zeitung». Was als Würdigung des verstorbenen Ex-Präsidenten Werner Edelmann beginnt, wird zum Rundumschlag gegen alle FCB-Führungen seit 2012.