Die Ask-Force rückt aus – «Was unterscheidet sie eigentlich?» Sanitätspolizei, Schutz und Rettung, Ambulanz, Rettungssanitäter – die Ask-Force ordnet eine verwirrliche Terminologie.

Im Vordergrund sichert die «richtige» Polizei die im Hintergrund rettende Sanitätspolizei. Foto: Raphael Moser

Wenn etwas passiert, kann es sein, dass ein Anruf auf die Nummer 144 erfolgt, woraufhin bei der Sanitätspolizei an der Murtenstrasse 111 in Bern gespannte Aufmerksamkeit in zielgerichtete Betriebsamkeit umschlägt, die von einem Ausrücken innert 120 Sekunden gekrönt wird. Dann düsen RTW, NEF, EA oder sogar ITW aus dem im Minergie-ECO-P-Standard erbauten Gebäude – für die anderen Verkehrsteilnehmer springen nun die Ampeln auf Rot.

Doch Christof L. fiel dabei eine Ungereimtheit auf. «Es gibt Fahrzeuge, angeschrieben mit ‹Sanitätspolizei›, und andere, die mit ‹Ambulanz› beschriftet sind. Was unterscheidet sie eigentlich?» Zuerst müssen wir die Abkürzungen erklären, die wir vorhin zur Entlastung der Satzkonstruktion gewählt haben: Rettungstransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Einsatzambulanz und Intensivtransportwagen. Zu beachten ist, dass Rettungstransportwagen grösser sind als Einsatzambulanzen, aber trotzdem mit «Ambulanz» beschriftet sein können.

Die Sanitätspolizei verfügt auch über zahlreiche Fahrzeuge, die mit «Ambulanz» angeschrieben sind. Foto: Adrian Moser

Herr L. hätte auch fragen können: Warum sind einige Rettungsfahrzeuge gelb-blau und andere gelb-orange? «Seit Juli 2018 sind bei der Sanitätspolizei die ersten Rettungswagen in neuer blau-gelber Beschriftung im Einsatz», heisst es dazu auf der Website. Diese gelb-blauen Fahrzeuge sind nicht mit Ambulanz angeschrieben. Gelb-orange Fahrzeuge, die den Schriftzug «Ambulanz» aufweisen, sind dagegen auch mit «Sanitätspolizei» angeschrieben.

Auf der Seite der gelb-orangen Ambulanzfahrzeuge steht auch «Sanitätspolizei Bern». Foto: Christian Pfander

Zu weiteren verwirrlichen Begriffen: So heisst es zwar immer noch Sanitätspolizei, wie 1905, als die Stadt Bern einen Zimmermann und Samariter als «Sanitätsgehülfen» anstellte, die Mitarbeitenden nennen sich aber nicht Sanitätspolizisten, sondern Rettungssanitäter. Und die Sanitätspolizei ist Bestandteil der Abteilung Schutz und Rettung Bern – so wie auch die Feuerwehr, die sich in ein Berufs- und in ein Milizkorps unterteilt.

Aber alles, was man wissen muss, ist eigentlich die Notrufnummer 144. Kaum gewählt, schon eilt ein Gehülfe oder eine Gehülfin herbei. Als Gedankenstütze: Hundertvierundvierzig und Sanitätspolizei haben gleich viele Silben, nämlich sechs, und sechs ist bekanntlich ½ von 12, was mit sich selber mal genommen ein Gros, also 144 ergibt.

Die Ask-Force rückt prinzipiell – auch bei existenziellen Fragen – nur wöchentlich aus: askforce@derbund.ch