Die seit Monaten schwelende Fehde zwischen Wagner-Söldner und der regulären russischen Armee hat sich zu einem offenen Aufstand entwickelt. Wagner-Söldner wandten sich unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin, ein ehemaliger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gegen die Armee. Der Söldnerführer hatte dem Verteidigungsministerium wiederholt massive Fehler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen, vor allem Verteidigungsminister Sergei Schoigu war Ziel seiner Kritik. Putin reagierte in einer Ansprache wütend, sprach von Meuterei und Verrat. (Lesen Sie hier unseren Kommentar.)

Der Aufstand beginnt am Abend des 23. Juni mit einer Reihe von Videobotschaften von Wagner-Chef Prigoschin. In den über den Nachrichtendienst Telegram veröffentlichten Videos beschuldigt er die russische Armee, eines der Wagner-Lager «bombardiert» und viele Söldner getötet zu haben. Prigoschin droht mit Vergeltung.

Wie ist die Situation in Rostow?

In den frühen Stunden des 24. Juni eskaliert die Situation dann und wird zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Prigoschin marschiert aus dem besetzten Donbass mit einer bislang unbekannten Zahl Söldner in der russischen Stadt Rostow ein. Den Wagner-Truppen wird dabei offenbar kein Widerstand entgegengebracht. In Rostow an der ukrainisch-russischen Grenze befindet sich das Hauptquartier der Armee für den Süden Russlands, von hier werden viele Operationen im Krieg gegen die Ukraine gesteuert.

In einem Gespräch mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Junus-bek Bamatgirejewitsch Jewkurow im Rostower Hauptquartier wiederholt Prigoschin dann seine Drohungen gegen das Verteidigungsministerium, vor allem gegen Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow und sagt, er werde Richtung Moskau marschieren, wenn diese nicht zu ihm kämen.

In einem auf Telegram veröffentlichten Video erklärt er ausserdem, dass seine Söldner alle Militäreinrichtungen der Stadt unter Kontrolle gebracht hätten. Das russische Oberkommando in Rostow könne aber weiterarbeiten. Seine Aktion behindere nicht Russlands «militärische Spezialoperation» in der Ukraine, sagt Prigoschin. Bereits zuvor hatte er betont, seine Aktion sei kein Militärputsch sondern ein «Marsch der Gerechtigkeit». Verifizierte Bilder zeigen Wagner-Söldner in den Strassen Rostows. Prigoschin bewegt sich auf einigen Videos offenbar völlig frei durch das Armee-Hauptquartier.