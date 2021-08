Strategien für vorsichtige Anleger – Was tun, um sich gegen den nächsten Börsencrash zu wappnen? Wer befürchtet, dass die Börsenkurse in den Keller rasseln, kann sein Anlagevermögen mit verschiedenen Vorkehrungen schützen. Nicht alle sind empfehlenswert. Bernhard Kislig

Verluste können schmerzhaft ausfallen: Händler an der New Yorker Börse nach einem Kurssturz im Jahr 2009. Foto: Mario Tama (Getty Images via AFP)

Der Höhenflug der Börsen kann nicht ewig weitergehen. Die nächste Krise kommt bestimmt – die Frage ist nur, wann. Panik wäre derzeit zwar fehl am Platz, denn es finden sich überzeugende Argumente, die nach wie vor optimistisch stimmen. Doch es gibt auch warnende Stimmen. Entscheidend ist letztlich, ob sich Anlegerinnen und Anleger mit ihrer Strategie wohlfühlen. Wer aus Angst vor Verlusten schlecht schläft, sollte die Risiken reduzieren. Folgende Übersicht zeigt Möglichkeiten, wie angelegte Ersparnisse vor allfälligen Kurskorrekturen besser geschützt werden können.

Automatischer Verkauf bei Schmerzgrenze

Der Verkauf von Wertpapieren ist angesichts der tiefen Zinsen keine attraktive Option. Landen die Ersparnisse auf dem Bankkonto, fallen nicht nur Dividenden und steuerfreie Kapitalgewinne weg, bei höheren Beträgen drohen derzeit sogar Minuszinsen. Stattdessen können Anleger mit Stop-Loss-Aufträgen ihre persönliche Schmerzgrenze definieren: Wenn der Kurs ihrer Aktien unter diese Limite fällt, werden sie automatisch zum bestmöglichen Preis verkauft. Für solche Limiten ist genügend Abstand vorzusehen, damit die Wertschriften nicht schon bei üblichen Kursschwankungen aus dem Depot fliegen.

Stop-Loss-Aufträge erfordern eine intensive Betreuung.

Wenn sich allerdings nach einer starken Kurskorrektur wie zu Beginn der Corona-Pandemie die Kurse rasch wieder erholen, gehen Gewinne verloren. Bei Stop-Loss-Aufträgen ist es deshalb wichtig, eine Strategie für den Wiedereinstieg zu haben, die Märkte zu beobachten und bei einem Trendwechsel rasch zu reagieren. Zudem sollten die Limiten nach starken Kursanstiegen nach oben angepasst werden. Stop-Loss-Aufträge erfordern also eine intensive Betreuung.

Teure «Vollkasko-Versicherung»

Anlegerinnen und Anleger können sich auch mit Derivaten gegen Kursverluste absichern. Ein Beispiel sind Put-Optionen. Sie geben den Inhabern das Recht, aber nicht die Pflicht, Wertpapiere zu einer bestimmten Zeit zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Doch das Recht ist nicht billig. «Dies kostet einige Prozentpunkte – die Höhe variiert je nach Laufzeit», sagt der unabhängige Vermögensberater Pirmin Hotz. Diese Variante empfiehlt er deshalb nur Anlegern, die aus taktischen Gründen das Kursrisiko der Aktien nach einem starken Anstieg vorübergehend reduzieren wollen. «Dauerhaft lohnt sich das nicht», ergänzt Hotz.

Andere Aktien kaufen

Bei manchen Aktien ändern die Kurse stärker als bei anderen. Eine Strategie kann deshalb sein, die volatileren Wertschriften zu verkaufen und stattdessen vermehrt in krisenfestere Unternehmen zu investieren. Timo Dainese vom Vermögensverwalter Zugerberg Finanz bestätigt, dass diese Vorgehensweise einen Börsensturz etwas dämpft. Als Beispiel verweist er auf den Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020: «Wertschriften mit geringer Volatilität verloren 28,8 Prozent, während der Gesamtmarkt im gleichen Zeitraum um 34,1 Prozent einbrach.» Der Nachteil dieser Strategie: Nach dem Taucher steigen die Kurse von volatilen Werten schneller an – wer dann von grösseren Kursgewinnen profitieren will, muss rechtzeitig wieder umsatteln.

Als Beispiele für krisenresiliente Titel nennt Dainese die SMI-Schwergewichte Nestlé, Roche, Novartis. Zudem auch den Warenprüfer SGS, Unilever, Deutsche Post inklusive DHL und Microsoft.

Obligationen und Wandelanleihen

Es gab Zeiten, in denen die Obligationen als sicherer Wert mit guter Verzinsung in jedes Anlageportfolio gehörten. Diese Zeiten sind vorbei. Für erstklassige Obligationen gibt es heute nur noch einen Zins nahe bei null oder im Minus. Mit anderen Worten: Das Geld kann oft genauso gut auf einem Konto bleiben.

Die Wandelanleihe unterscheidet sich von der Obligation vor allem dadurch, dass sie in Aktien umgewandelt werden kann. Manchmal ist die Umwandlung auch eine Pflicht. Bei unsicherem Marktumfeld erscheinen Wandelanleihen manchen Investoren attraktiv, da sie einerseits regelmässige Zinserträge bringen und andererseits auch Kursgewinne an Aktien ermöglichen. Timo Dainese von Zugerberg Finanz rät aber aus folgenden Gründen trotzdem von Wandelanleihen ab: tiefere Erträge (Coupons) als bei üblichen Anleihen, kein Verwässerungsschutz bei Kapitalerhöhungen und der Nachteil, dass einmal gewandelte Anleihen nicht mehr zurückgewandelt werden können.

Gute Diversifikation

Auf jeden Fall sollten Anlegerinnen und Anleger ein Klumpenrisiko vermeiden. Der schlimmstmögliche Fall ist, wenn ein Grossteil der Ersparnisse in einen einzigen Titel investiert wird und dieser dann einbricht. Solche Erfahrungen haben einige Leute zum Beispiel mit Bankaktien gemacht, die sich seit der Finanzkrise nicht mehr richtig erholt haben.

Vermögensberater Pirmin Hotz rät, ein Sparkapital von bis zu einigen 100’000 Franken grösstenteils in passive Indexfonds – kurz ETF – anzulegen. ETF sind in der Regel gut diversifiziert und kosten meist wenig Gebühren. Reto Spring, Präsident des Finanzplanerverbands Schweiz, empfiehlt, bei Unsicherheit kurz- und mittelfristige Anlagen mit spekulativer Absicht zurückzufahren und stattdessen flüssige Mittel in der Grössenordnung von bis zu einem halben Jahresgehalt auf dem Bankkonto stehen zu lassen.

«Es ist ratsam, ein Sparkapital von bis zu einigen 100’000 Franken grösstenteils in passive Indexfonds – kurz ETF – anzulegen.» Vermögensberater Pirmin Hotz

Zu einer Diversifikation gehören auch verschiedene Anlageklassen. Neben Aktien kann ein gewisser Anteil an Obligationen trotz schlechter Verzinsung Sinn machen. Möglich sind auch Immobilien oder Gold. Gold legt in Krisenzeiten zwar oft zu, doch längerfristig hat es eine schlechte Rendite. Vorübergehend kleine Vermögensanteile in Gold sind aber nicht falsch.

Wer sich auf eine bestimmte Diversifikation oder überhaupt eine Anlagestrategie festgelegt hat, kann diese auch testen: Finanzberater können simulieren, wie ein bestimmtes Portfolio in vergangenen Finanzkrisen abgeschnitten hätte. Das Resultat gibt einen Eindruck davon, mit welchen Einbussen bei einem Börsensturz ungefähr zu rechnen ist.

Finanzierung Hypothek und Altersvorsorge

Anstatt nach anderen Anlageklassen zu suchen, können eigene Mittel auch für Wohneigentum oder Altersvorsorge verwendet werden. Die Hypothek abzuzahlen, ist nicht die schlechteste Idee, selbst wenn die dafür aufgewendeten Zinsen derzeit sehr tief sind.

Wer Lücken in der Pensionskasse hat, kann mit Einzahlungen seine Altersvorsorge stärken. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man einer vertrauenswürdigen Pensionskasse mit guten Kennzahlen angeschlossen ist und nicht beabsichtigt, bald zu einem Arbeitgeber mit einer allenfalls schlechteren Pensionskasse zu wechseln.

Fehler gefunden?Jetzt melden.