Was tun gegen die Eisschmelze? – Berner forschen zu gewagtem Klimaexperiment Ein Team der Universität Bern hat untersucht, wie man die Sonne abdunkeln könnte, um die Eisschmelze zu bremsen – und ist auf gravierende Nebenwirkungen gestossen. Urs Wüthrich

Klimaforscher Johannes Sutter im Oeschger-Zentrum der Uni Bern. Im Hintergrund sieht man die explodierende CO₂-Kurve (aktuell bei 419 ppm CO₂). Foto: Beat Mathys

Weltweit, von der Arktis bis zur Antarktis, schmilzt das Eis. Laut der europäischen Weltraumorganisation ESA haben Grönland und die Antarktis in den letzten 33 Jahren 7560 Milliarden Tonnen Eis verloren. Allein in Grönland schmilzt jeden Tag ein Kubikkilometer Eis. Forscherinnen und Forscher müssen diese Tatsache zur Kenntnis nehmen. Sie ist aber auch Ansporn für Forschungsarbeiten.

In einer in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» veröffentlichten Studie geht ein Team um den Klimaphysiker Johannes Sutter vom Physikalischen Institut der Universität Bern nun der Frage nach, ob sich durch eine künstliche Beeinflussung der Sonneneinstrahlung das Abschmelzen des Eises in der Westantarktis verhindern liesse. Und so der Anstieg des Meeresspiegels und weitere drastische Folgen der Klimaerwärmung verhindert werden könnten.

Unter dem Begriff Geoengineering werden technische Methoden, die das Klima künstlich beeinflussen, seit längerem diskutiert. Besonders in den Vereinigten Staaten wird intensiv an diesen Fragen geforscht. Auch die Regierung Biden zeigt Interesse an den Methoden. Allerdings wurden sie in der Klimaforschung bis anhin mehrheitlich kritisch beurteilt. Dies wegen hoher Risiken sowie unabwägbarer Folgen für künftige Generationen.

Was würde passieren?

Konkret haben Johannes Sutter und sein Team untersucht, was geschehen würde, wenn die Menschheit die Sonne künstlich abdunkeln würde. Sie erforschten mit einer Simulation, was passieren könnte, wenn Menschen im Rahmen eines Grossprojekts Aerosole in die Stratosphäre einbringen würden, um Sonnenstrahlen von der Erde abzuhalten. Aerosole sind ein Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas – ihre Grösse beträgt wenige Nanometer. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel-Meter.

Laut Johannes Sutter müsste eine ganze Flotte von extrem hoch fliegenden Flugzeugen Millionen Tonnen Aerosole in der Stratosphäre ausbringen. Dieser technische Eingriff ins Klima müsste ohne Unterbruch und – je nach Treibhausgasemissionen – über Jahrhunderte aufrechterhalten werden. Das Verfahren wäre also sehr aufwendig. Klimaforscher Johannes Sutter: «Würde die Intervention gestoppt, solange die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hoch bleibt, würde die Temperatur auf der Erde sprunghaft um mehrere Grad ansteigen.»

Noch seien die potenziellen Nebenwirkungen ungenügend erforscht. «Aber sie reichen von einer Verschiebung des Monsunregimes bis hin zu Veränderungen von Ozean- und Atmosphärenzirkulationen.» Auch würde die Versauerung der Ozeane weiter voranschreiten. Schliesslich könnte der Einsatz von Techniken wie dem Abdunkeln der Sonne dazu führen, dass die Politik sich dazu verleiten lässt, Klimaschutzmassnahmen verlangsamt oder gar nicht einzuführen.

Sutters Hoffnung

«Die Idee, Aerosole in die Stratosphäre zu bringen, ist relativ alt», sagt Johannes Sutter. Als 1991 der Vulkan Pinatubo auf den Philippinen ausbrach, gelangten 15 Millionen Tonnen Aerosole in die Atmosphäre. Dies habe bewirkt, dass die globale Temperatur damals um ein halbes Grad Celsius gesunken sei.

Aber für wie wahrscheinlich hält es Johannes Sutter, dass das künstliche Abdunkeln der Sonne mittels Aerosolen dereinst stattfindet? «Es ist leider nicht völlig auszuschliessen, persönlich hoffe ich aber sehr, dass dies nie geschieht», sagt er.

Thomas Stocker, Präsident des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung, sieht das auch so. Er sagt: «Bei allen Vorschlägen des Geoengineerings muss der Artikel 2 der UNO-Klimakonvention in Erinnerung gerufen werden.» Dieser verlangt, dass eine gefährliche Einwirkung des Menschen auf das Klima verhindert werden muss. In den USA aber werde das künstliche Abdunkeln der Sonne sehr stark von einzelnen Wissenschaftlern sowie einer Interessenorganisation propagiert.

Gibt es denn andere Möglichkeiten, die Eisschmelze zu bremsen oder gar aufzuhalten? Thomas Stocker: «Die gehören dann in den Bereich Science-Fiction. Zum Beispiel zwischen Sonne und Erde Spiegel platzieren, um einen Teil der Sonnenstrahlung zu blockieren. Oder feinstes Meersalz in die Atmosphäre sprühen, um die niedrige Wolkenbildung über dem Ozean zu stimulieren.»

Der effektivste Weg

Diese Methoden, die Forscher und Forscherinnen diskutieren, sind aufwendig. Der effektivste Weg zur Verhinderung eines langfristigen Zusammenbruchs des Westantarktischen Eisschildes sei eine rasche Dekarbonisierung, betonen die Autorinnen und Autoren der Berner Studie. Dekarbonisierung ist die Strategie, mit welcher Unternehmen eine CO₂-arme Wirtschaft erreichen wollen. Dazu gehören der Verzicht oder die Reduktion der Nutzung von CO₂-verursachenden Technologien, damit sich der menschgemachte Treibhausgasanteil in der Luft verringert.

Eis im Meer in der Westantarktik, das anlässlich einer Nasa-Forschungsmission 2017 fotografiert wurde. (Archivbild) Foto: Mario Tama (Getty Images/AFP)

Die Chancen auf einen längerfristig stabilen Eisschild seien dann am grössten, wenn die Treibhausgasemissionen ohne Verzögerung auf netto null reduziert würden. Johannes Sutter: «Es ist möglich, dass in Zukunft technische Massnahmen zur Klima-Beeinflussung ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Deshalb ist es nötig, in theoretischen Modellen Auswirkungen und Risiken eines Managements der Sonneneinstrahlung zu untersuchen.»

Bezüglich des «Managements der Sonneneinstrahlung» seien derzeit an der Universität Bern keine anderen Projekte am Laufen, sagt Thomas Stocker.

«Der Bund» im Gespräch – Gratiseintritt Sieben Kandidierende für den Ständerat treten am Mittwochabend, 13. September, zu einer Duell-Stafette an. Moderiert wird der Anlass im Bierhübeli Bern von «Bund»-Chefredaktorin Isabelle Jacobi und Marcello Odermatt, Co-Leiter Ressort Bern. Mehr Infos und Ticket-Bestellung Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Fehler gefunden?Jetzt melden.