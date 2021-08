Geldblog: Medmix-Abspaltung – Was Sulzer-Aktionäre erwartet Der Winterthurer Konzern will die Sparte «Applicator Systems» an die Schweizer Börse bringen – und weckt damit Kursfantasien. Martin Spieler

Auf Erfolgskurs: Auch unabhängig von der Medmix -Abspaltung ist Sulzer operativ gut unterwegs . Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Ich bin im Besitz von Sulzer-Aktien, die im Moment noch leicht im Minus sind. Die Firma Sulzer beabsichtigt, die Division Applicator Systems (APS) abzuspalten und mit ihr an die Börse zu gehen. Bisherige Aktionäre erhalten pro Sulzer-Aktie je eine der neuen APS. Lohnt es sich, die Aktie bis zum Split zu behalten? Reisst die Abspaltung von der Division APS die alte Sulzer-Aktie ins Minus? Wird die neue APS-Aktie ein Erfolg? Leserfrage von C.K.Sulzer benennt die Sparte Applicator Systems (APS) in Medmix um und bringt sie als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Dies erfolgt als Abspaltung über einen Aktiensplit. Nach der Zustimmung durch die ausserordentliche Generalversammlung dürften die Aktien der neuen Medmix Ende des dritten oder zu Beginn des vierten Quartals 2021 an der Schweizer Börse gehandelt werden. Mit der Kotierung ist eine Kapitalerhöhung bei Medmix im Umfang von 200 bis 300 Millionen Franken vorgesehen, wobei Sie als bestehender Sulzer-Aktionär kein Zeichnungsrecht haben.