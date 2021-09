Papablog: Kindergeburtstags-Wahnsinn – Was soll der «Höher, Krasser, Teurer, Mehr»-Wettbewerb? Eigentlich findet unser Autor Kindergeburtstage ganz gut. Nur das Gehampel drumherum mag er gar nicht. Nils Pickert

Kleiner gibts nicht: Neben den Geschenken werden auch die Mitbringseltüten immer grösser. Foto: Getty Images Und gegessen wird, als gebe es kein Morgen. Foto: Getty Images Denn unsere Kinder wären auch mit weniger zufrieden gewesen. Foto: Getty Images 1 / 4

Finden Sie sich dann und da ein. Übergeben Sie uns für drei Stunden Ihr Kind. Halten Sie dabei schief grinsend Gegenstand A, B oder C in den Händen. Werfen Sie die Essenspläne für Ihr Kind über den Haufen, weil Sie wissen ja ungefähr, was passieren wird. Holen Sie Ihr Kind auf keinen Fall zu spät und auf gar keinen Fall zu früh ab. Bringen Sie eine halbe Stunde Zeit zum blöd Rumstehen, Nicken und Smalltalk machen mit. Immer den angebundenen Luftballons nach, es wird toll.

Ich habe mich ja an dieser Stelle schon häufiger als jemand geoutet, der so seine Schwierigkeiten mit traditionellen Bräuchen und Institutionen für Kinder hat. Meinen Hass auf Freundschaftsbücher habe ich hier kürzlich gestanden.