Was geht? Unsere Ausgehtipps der Woche – Was sind Lieder ohne Musik, Herr Kämpf? Ein Cellist, der nicht gern früh aufsteht, eine Saxofonisten-Ballung und Pionierinnen hinter der Kamera: Damit beginnt das Berner Kulturjahr 2022. Kulturredaktion

Im Kanton Afrika und am Apparat: Matto Kämpf

Matto Kämpf steht hier nicht in einer Telefonzelle, ist aber in seinem Bühnenprogramm «Am Apparat». Foto: zvg

Nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 ging der Berner Autor Matto Kämpf mit seinem Kollegen Rolf Hermann auf Trottoir-Lesetour. Sie lasen Geschichten vom Gehsteig aus, zum Fenster hinein oder über den Gartenzaun hinweg. Noch besser ist Matto Kämpf aber auf der Bühne – und am Apparat mit Telefon-Sketchen. Obwohl er angerufen wird, ist oft unklar, ob nicht er selbst angerufen hat und ob er eventuell sogar beide Seiten spricht. Wie auch immer: Sein Programm «Am Apparat» ist eine geballte Ladung Spoken Word, angereichert mit Liedern ohne Musik, einer Diashow zu Lebensfragen aller Art, einer Reise durch den Kanton Afrika und pädagogisch wertvollen Überlegungen zu seiner eigenen Vaterrolle. (lex)

Beethovens Gulasch und ein Ausschläfer: Steven Isserlis

Unter diesen Locken steckt einer der besten Cellisten unserer Zeit: Steven Isserlis. Foto: zvg

Die Schwestern und der Vater spielten Geige oder Bratsche, die Mutter Klavier. Für Steven Isserlis blieb das Cello. Gut so: Mit diesem Instrument wurde der Brite einer der besten Cellisten unserer Zeit. Er sei Musiker geworden, weil man in diesem Beruf nicht allzu früh aufstehen müsse, meint er. Ein Faulpelz also? Mitnichten. Neben seiner Konzerttätigkeit hat er Bücher über seine Lieblingskomponisten verfasst. Da erfährt man etwa, weshalb Beethoven mit Gulasch um sich warf oder Händel mit Hofklatsch hausierte. Nun tritt der Starcellist mit der Camerata Bern auf – als Solist und Leiter. «The Holy Trinities» heisst das Barockprogramm, in dem Werke von Bach, Händel und Scarlatti erklingen, drei Komponisten, die alle 1685 geboren wurden. Sowie Mozart, Haydn und Boccherini. Darunter ist eine Bearbeitung aus Isserlis’ Feder. Auch das kann er. (mks)

Feiern ohne Ende: Anna Chevalier und Andri Bänziger

Bestreiten eine literarische «Hundsverlochete»: Andri Bänziger (links) und Anna Chevalier. Foto: zvg

Am Dreikönigstag laden Anna Chevalier und Andri Bänziger, beide Absolventen des Literaturinstituts in Biel, zur literarischen «Hundsverlochete». Kaum sind Weihnachten und Silvester ausgefeiert, sind Chevaliers und Bänzigers literarische Figuren schon wieder überall dort unterwegs, wo es etwas zu feiern gibt. An Geburtstagen, Familienschläuchen und an Begräbnissen. Tragende Rollen spielen dabei auch Hunde und Grabsteine, Weihrauch und Zuckerwatte. Andri Bänziger tauft bei dieser Gelegenheit seinen Debütroman «Gegen Gewicht» (Verlag die Brotsuppe). Erzählt wird die Erlösungsgeschichte einer Frau, die sich fragt: wie klarkommen mit der Welt und damit, Mutter einer eigensinnigen Tochter mit Beeinträchtigung zu sein? (lex)

Grenzgängerinnen hinter der Kamera: Mexikanisches Kino von Frauen

Eine Solitärin in der Männerdomäne: Die mexikanische Filmemacherin María Elena Velasco . Foto: zvg

Die mexikanisch-amerikanische Grenzregion kennt Seraina Rohrer, die ehemalige Leiterin der Solothurner Filmtage, nur zu gut. Für ihre Dissertation hat die Filmwissenschaftlerin sich mit lateinamerikanischen Low-Budget-Filmen beschäftigt und vor Ort recherchiert. Klar, dass dieses von Gewalt, Drogen und Schlepperwesen durchdrungene Grenzgebiet es immer wieder auf die Leinwand geschafft hat. Doch standen lange Zeit meist nur Männer hinter der Kamera. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin María Elena Velasco (1940–2015). Die Mexikanerin hat mit der bescheidenen und eigensinnigen «La India María» eine Figur kreiert, die zu einer Ikone populärer Kultur in Film und Fernsehen in Mexiko wurde. 16 Filme hat María Elena Velasco realisiert, die zuerst Schauspielerin war und ab den 1970ern auch als Autorin, Regisseurin und Produzentin amtierte. Sie inspirierte zahlreiche andere Filmemacherinnen, die fortan das lateinamerikanische Filmschaffen prägten. Über diese spricht Seraina Rohrer in ihrem Vortrag «Grenzgängerinnen» im Lichtspiel. Im Anschluss wird der Film «Ni de aquí, ni de allá» von María Elena Velasco gezeigt. (mbu)

Aparter Klangapparat: Das Jazzquintett Klapparat

Zeit für einen kleinen Saxofonisten-Witz: Wie wechseln 100 Saxofonisten eine Glühbirne? 99 überlegen, wie Charlie Parker es gemacht hätte, und einer machts. Eher nicht unter Abkupferungsverdacht steht die Gruppe Klapparat, was bereits der schieren Beschaffenheit dieses Klangkörpers geschuldet ist. Er besteht nicht aus 100, aber immerhin aus vier Saxofonen und einem Schlagzeug. Auf dem neusten Album «Orbit» klingt das zuweilen nach ziemlich raubauzigem Street-Jazz, insbesondere dann, wenn die verschiedenen Saxofone auch für rhythmische Akzentuierungen eingesetzt werden, und die Tubax – ein erst 1999 erfundenes Basssaxofon – im Tieftonbereich knarzt wie eine ausgefranste Tuba. Dem gegenüber stehen eher elegische Momente, die auch schon mal in Drama und Epik übergehen können («Abendlicht»). Der grossmehrheitlich aus Bern stammenden Band ist hier ein erfreulich vielgestaltiges Jazzalbum geglückt, welches das Herz erwärmt wie mindestens 100 Glühbirnen. (ane)

Anarchie am Synthesizer: Batkovic/Beaini

Sie läuten die neue Bee-Flat-Konzertreihe «Sounds of Anarchy» ein: Mario Batkovic und Rabih Beaini. Foto: zvg

Auf seinem neusten Album «Introspectio» schlägt der Berner Akkordeonist Mario Batkovic zeitweise schier sakrale Töne an und duelliert sich mit dem Modularsynthesizer des britischen Elektronikers James Holden (der seinerseits schon Remixe für Britney Spears, Madonna oder Radiohead verfertigt hat). Zum Auftakt der neuen Bee-Flat-Konzertreihe «Sounds of Anarchy» geht Batkovic noch einen Schritt weiter, legt sein Akkordeon vollends beiseite und tritt ein Konzert lang als Experimental-Elektroniker in Aktion. Zur Seite steht ihm diesmal der Libanese Rabih Beaini, der sich in seinem aktuellen Tun eher am Geräuschhaften interessiert zeigt. Wie das ausgehen wird? Das wissen wohl selbst die Beteiligten noch nicht genau. (ane)

