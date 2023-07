Sweet Home: Ideen für die Sommerferien – Was Sie jetzt zu Hause tun können Während den grossen Ferien steht die Welt ein bisschen still. Nutzen Sie diese Zeit, um alles entspannter zu gestalten und endlich das zu tun, was Sie schon lange wollten. Marianne Kohler Nizamuddin

Sommerstimmung im Haus dank bunten Stoffen und Teppichen. Textilien und Foto: Anthropologie

In der Stadt ist es auf einmal ruhig. Man muss am Samstag nicht mehr Schlange stehen, um seine Wochenendeinkäufe zu bezahlen, dafür wartet man länger auf das Tram. Die Restaurants haben auf einmal Platz, auch ohne, dass man lange im Voraus reservieren muss, und es brausen bedeutend weniger Autos durch die Strassen. Städterinnen und Städter ohne Kinder, die ihre Ferien nicht den Schulferien anpassen müssen, lieben diese Sommerferienzeit. Auf einmal hat man das Gefühl, in der eigenen Stadt eine Art Feriengast zu sein. Nutzen Sie diese Zeit, um auch dann ein bisschen herunterzuschalten, wenn Sie arbeiten müssen. Gönnen Sie sich neue Routinen, wie etwa zu Fuss zur Arbeit gehen, einen Kaffee und Croissant in einem schönen Café unterwegs geniessen, schwimmen in der Mittagspause, einen abendlichen Apéro auf der Lieblingsterrasse und entspannte Wohnzeit daheim. Vielleicht ändern Sie das eine oder andere, ordnen Ihre Dinge neu, verwandeln Ihr Wohnzimmer in eine Art Gartenzimmer oder bringen Ferienstimmung in den Alltag. Diese Tipps und Ideen helfen Ihnen dabei.