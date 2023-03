Ted Lasso ist zurück – Was Sie diesmal vom charmanten Schnauzer erwarten können Mit Verspätung geht die fiktive Story des ahnungslosen und grundnetten Fussballtrainers in die dritte Runde. Die Chancen auf einen weiteren Serienerfolg sind gross. David Wiederkehr

Wenig Fachwissen, viel Charme: Ted Lasso ist zurück in den Farben des AFC Richmond. Foto: Apple TV+

Siebzehn Monate. So lange dauert die Saisonpause eines Fussballteams eher selten. Doch beim AFC Richmond leisteten sie sich diesen Luxus. Mehrfach wurde das Datum des neuen Saisonstarts korrigiert, von August auf Oktober, von November ins neue Jahr. Doch nun ist es so weit, endlich: Am Mittwoch kehrt Ted Lasso für die erste Folge der dritten Staffel zurück an die Seitenlinie. Zu sehen als zahlungspflichtiges Streaming im Dienst von Apple TV+.

Ted Lasso ist Titel der Erfolgsserie und deren Hauptfigur zugleich, ein ehemaliger Trainer im American Football, der zum Posten als Chefcoach in der englischen Fussball-Premier-League kommt wie die Jungfrau zum Kind. Er hat keinerlei Ahnung von Fussball und wurde nur deshalb verpflichtet, weil Richmonds neue Besitzerin den Lieblingsclub ihres Ex-Manns mit einem unwissenden Clown an der Seite zugrunde richten will.

Das gelingt nur leider nicht: Lasso begeistert nicht nur seine Spieler mit seinem Charme, Witz und seiner Empathie, sondern zieht auch die knallharten Journalisten und ganz besonders die Besitzerin des fiktiven Proficlubs auf seine Seite. Und er erobert die Herzen der Serienfans und Kritiker im richtigen Leben: Ted Lasso erhielt unter anderem zwei Golden Globes und mehrere Emmy Awards verliehen.

Kontrapunkt zu starken Dokumentationen

Es ist eine Serie für alle, die schräge Figuren, einmalige Dialoge, Intrigen und Liebesgeschichten lieben. Und weil sich vieles davon im Stadion und in der Umkleide abspielt, spricht das auch Fussballfans an. In Zeiten zahlreicher hervorragender Sport-Dokumentationen (wie Michael Jordans «The Last Dance» oder die Formel-1-Reihe «Drive to Survive») gab es schon lange keine so gut gemachte fiktive Sportserie mehr. Die Chancen auf einen weiteren Erfolg sind also gross.

In der dritten Staffel bekommt es Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, mit einem neuen Gegenspieler zu tun: seinem bisherigen Assistenten Nate Shelley. Dieser wandte sich von seinem Chef ab, weil er sich trotz seines Fachwissens (das Lasso völlig fehlt) zunehmend gering geschätzt fühlte. Sowieso kam ihm die unerschöpfliche Nettigkeit seines Trainers irgendwann immer suspekter vor.

Zuerst Freunde, jetzt Widersacher: Ted Lasso (rechts, gespielt von Jason Sudeikis) und Nate Shelley (Nick Mohammed). Foto: Apple TV+

Shelley wechselt zum Londoner Lokalrivalen West Ham United, wird dort seinerseits Chef, und so kommt es bald zum Direktduell. Wie das ausgeht, ist offen: Über den Inhalt der Staffel lässt sich via Trailer nur spekulieren. Immerhin verrät der, dass der frühere Besitzer Richmonds nun in einer Rolle bei West Ham mitmischt.

Auch sonst sind wieder alle in gleicher Besetzung dabei: Coach Beard, Besitzerin Rebecca Walton, der grummelige Ex-Spieler Roy Kent und dessen engagierte Freundin Keeley Jones, der zerknautschte Generalsekretär Leslie Higgins und Spieler wie Starstürmer Jamie Tartt, der fröhliche Dani Rojas oder der treue Sam Obisanya.

Ted Lasso gibt es ab sofort wie gewohnt nur tröpfchenweise: Jeden Mittwoch wird auf Apple TV+ eine der 25-minütigen Folgen ausgestrahlt, vom 15. März bis zum Finale am 25. Mai. Stand jetzt wird es keine vierte Staffel geben.

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

