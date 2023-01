YB vor Rückrunden-Start – Was sich in einem Jahr doch alles ändern kann Komfortablere Ausgangslage, dafür defensivere Töne: Vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft demonstrieren die Young Boys, wie ruhig ein Ligadominator auftreten kann. Fabian Sangines

Mit der Ruhe des Gejagten: Raphael Wicky blickt der Wiederaufnahme der Liga gelassen entgegen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es ist schon immer wieder bemerkenswert, welchen Einfluss die Position der Stärke auf die eigene Rhetorik haben kann. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als die Young Boys an gleicher Stelle zum Medientermin baten, allerdings an einem ganz anderen Ort standen. Damals lagen sie acht Punkte hinter Leader FC Zürich, die Rückrundenvorschau war geprägt von versprühtem Optimismus und demonstriertem Selbstverständnis. Beispielsweise wies Sandro Lauper darauf hin, dass ja noch zwei Direktbegegnungen mit dem FCZ anstehen würden, nach Adam Riese ergäbe das noch einen Rückstand von zwei Punkten – Siege waren da zumindest gegen aussen schon fest einkalkuliert. Nun, es kam ganz anders. Und ironischerweise tönt es heute nahezu umgekehrt.