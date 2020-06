Weitere Abkommen stehen auf dem Spiel

Die Bundesrätin warnt weiter: Es könne bei einer Annahme auch sein, dass Abkommen wie Dublin und Schengen für die Schweiz ihre Gültigkeit verlieren. Das wäre für das Asylwesen und die Grenzkontrollen fatal. Keller-Sutter zählt auch auf, was noch auf dem Spiel stehe: Das Recht der Schweizer, den Wohn- und Arbeitsort in der EU frei zu wählen, Landerechte für Fluggesellschaften, die Beteiligung an Forschungsabkommen.

Die Justizministerin fasst zusammen. «Wir wollen den Wohlstand nicht aufs Spiel setzen. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative deshalb ab.»