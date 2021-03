Die Meinung der Taskforce?

Ackermann sagt das, was er schon früher an dieser Stelle gesagt hat. «Wir alle sind ermüdet vom Virus. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein. Es gibt ein klares Risiko, dass die Infektionen rasch zunehmen könnten. Die meisten Leute in diesem Land sind noch nicht immun. Dazu gibt es immer noch das Risiko einer Überlastung des Gesundheitswesens.» Es sei aber auch wichtig, zu schauen, welche Werkzeuge man herbeiziehen könne, um Erleichterung zu schaffen. Massentests und schnellstmögliches Impfen seien von enormer Bedeutung.