Ein russischer Journalist befragt nun Petkovic. Das Interesse an den Schweizern ist gross. Der Journalist will wissen, wie es ihm am Spielort in St. Petersburg gefällt.

«Nach Russland zurückzukommen, ist immer eine schöne Sache. Ich verbinde mit diesem Ort positive Gefühle.»

Auf die zweite Frage des Journalists, die sich um die Gerüchte drehen, dass Petkovic bald in Moskau trainieren könnte, geht er derweil gar nicht ein.