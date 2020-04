Frage: Wer soll die Überprüfungen der möglichen Corona-Konkurse tätigen?

KKS: «Wir wollen das so unbürokratisch und schnell beurteilen. Es soll massentauglich sein». Viele Unternehmen seien derzeit nicht in der Lage eine sichere Buchhaltung vorzulegen. Deshalb habe man sich auf das Ende des Jahres 2019 festgelegt. KKS gibt zu bedenken, dass es sich zur Zeit um eine internationale Krise handle. Darunter leiden auch Schweizer Firmen. «So lange auch international die Wirtschaft wegen der Massnahmen in den jeweiligen Ländern leidet, solange werden auch zahlreiche Schweizer Unternehmen leiden», erklärt die Justizministerin. Der Bundesrat wolle den Schaden der Krise so gering wie möglich halten für die Bevölkerung, für die Wirtschaft.