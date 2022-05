Prozess gegen Bijouterie-Räuber – «Was passierte, ist eine Katastrophe» 2017 kam es in Bern zu einem brutalen Raubüberfall auf eine Bijouterie. 17 Kilo Goldschmuck erbeuteten die Täter. Nun stehen sie vor Gericht. Michael Bucher

Fünf Männer stehen seit Montag vor dem Berner Regionalgericht wegen eines Raubüberfalls auf ein Schmuckgeschäft. Illustration: Res Zinniker

Es ist ein beispielloser Gewaltakt, der im Gerichtssaal über den Bildschirm läuft. Ereignet hat er sich im Dezember 2017 in einem Schmuck- und Pfandleihgeschäft. Am helllichten Tag und mitten in der oberen Berner Altstadt. Auf dem tonlosen Überwachungsvideo ist zu sehen, wie ein Mann das Geschäft betritt, sich kurz umschaut und wieder geht. Was der anwesende Geschäftsinhaber zu diesem Zeitpunkt nicht weiss: Er hatte eben Besuch von einem kriminellen Kundschafter. Dessen Aufgabe: prüfen, ob keine Kunden im Laden sind.