Neues zur Traumforschung – Was wir träumen und was das bedeutet

Neues zur Traumforschung – Was passiert da mit uns? Unterdrückte Wünsche, Reset des Gehirns: Über die Tiefen unserer Träume und deren Bedeutung kursieren dutzende Alltagsmythen. Was in unseren Köpfen nachts wirklich passiert. Pia Ratzesberger

Wir träumen, jede Nacht, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was wir da tun. Foto: Getty Images

Es ist kurz vor Mitternacht, der Blutdruck im Land sinkt. Würde man durch die Fenster der Millionen Schlafzimmer sehen, die autonomen Zellen der Nacht, wären da genügend Unterschiede, aber bleiben wir ausnahmsweise mal bei dem, was uns verbindet. Einer Sache nämlich entkommt niemand, während wir in unseren Betten liegen wie Akkus im Ladegerät.

Dutzende Jahre unseres Lebens verbringen wir in unseren eigenen Spielfilmen, meistens ohne uns an sie zu erinnern. Würde einem jemand erzählen, dass er mehrere Stunden am Tag einen Blackout hat, fänden wir das mindestens unheimlich. In der Nacht aber nehmen wir es hin wie ein Augenzwinkern.