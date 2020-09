Geldblog: Leserfrage zur 2. Säule – Was muss ich bei freiwilligen PK-Zahlungen beachten? Wer zusätzliche Gelder in die Pensionskasse einzahlt, kann seine Altersvorsorge stärken. Davor sollte aber geprüft werden, wie robust die eigene Kasse dasteht. Daniela Wyler

Meine Rente, mein Lebensstandard: Die Altersvorsorge sollte mithilfe von freiwilligen PK-Einzahlungen und der Säule 3a gestärkt werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin bei der Pensionskasse Post und könnte mich mit rund 185’000 Franken noch einkaufen. Ich bin Jahrgang 1968 und seit fast 30 Jahren bei dieser Pensionskasse. Ich habe geplant, dieses und in den nächsten Jahren mal 20’000 Franken pro Jahr einzukaufen. Würden Sie mir dies empfehlen oder eher nicht? Leserfrage von D.O.

Bevor man sich für eine freiwillige Einzahlung in seine Pensionskasse entscheidet, sollte man einerseits prüfen, wie robust die eigene Vorsorgeeinrichtung dasteht und anderseits eine Auslegeordnung über die eigene Finanz- und Vorsorgesituation machen. Eine wichtige Kennzahl, die Auskunft über die Gesundheit einer Pensionskasse gibt, ist der Deckungsgrad. Der technische Deckungsgrad einer Pensionskasse entspricht dem Verhältnis ihres Vorsorgevermögens zu ihren Verpflichtungen. Wenn das Vorsorgevermögen höher ist als die Verpflichtungen spricht man von einer Überdeckung. Wenn das Vermögen am Stichtag nicht reichen würde, alle Verpflichtungen zu decken, spricht man von einer Unterdeckung. Der technische Deckungsgrad genügt zwar nur für eine oberflächliche Beurteilung, da weitere Kennzahlen bei einer genaueren Analyse betrachtet werden müssen, liefert aber immerhin einen ersten wichtigen Indikator.

Im Falle Ihrer Pensionskasse lag der Deckungsgrad gemäss den letzten veröffentlichten Daten per Ende letzten Jahres bei 104.5 Prozent, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,6 Prozent bedeutete. Im Zuge des Coronacrashs an den Börsen dürfte der Deckungsgrad allerdings wieder gesunken sein. Wegen der Coronakrise ist jede vierte Pensionskasse in eine Unterdeckung gefallen. Dennoch stufe ich Ihre Pensionskasse als sicher ein, zumal der Bund als Eigner für die Post gerade stehen muss.

Grundsätzlich sind die Renten unter Druck und dürften angesichts des Anlagenotstandes der PK und der steigenden Lebenserwartung weiter sinken.

Da Sie Jahrgang 1968 haben, verbleiben Ihnen noch 13 Jahre bis zu Ihrer ordentlichen Pensionierung. Wenn Sie Lücken in Ihrer Altersvorsorge haben, besteht für Sie die Chance, dass Sie diese in den kommenden Jahren noch füllen können. Grundsätzlich sind die Renten unter Druck und dürften angesichts des Anlagenotstandes der Pensionskassen und der steigenden Lebenserwartung weiter sinken. Viele Kassen haben im überobligatorischen Teil den Umwandlungssatz reduziert. Indem Sie freiwillig zusätzliche Gelder in Ihre Pensionskasse einzahlen, können Sie Ihre Altersvorsorge stärken und sind eher in der Lage, ihren bisherigen Lebensstandard nach der Pensionierung aufrecht zu erhalten.

Stärken können Sie Ihre Altersvorsorge auch über die Säule 3a, zu der ich Ihnen ebenfalls raten würde, falls Sie noch keine haben. Als Angestellter mit Pensionskasse dürfen Sie in diesem Jahr maximal 6826 Franken in die Säule 3a einzahlen. Dies würde ich möglichst ausnützen und das Geld in kostengünstige Wertschriftensparlösungen investieren. Sowohl Ihre freiwilligen Einzahlungen in die Pensionskasse als auch in die Säule 3a dürfen Sie im Folgejahr von den Steuern abziehen. Damit zahlen Sie weniger Steuern.

Wenn Sie Ihre Einzahlungen über mehrere Jahre staffeln wie Sie dies planen, macht der Steuerspareffekt noch mehr aus. Ich halte die Stärkung der eigenen Altersvorsorge über freiwillige PK-Einzahlungen als auch die Säule 3a für sinnvoll und würde sie empfehlen. Allerdings nicht nur, weil Sie damit Steuern sparen können, sondern vor allem, weil Sie so Ihre wichtige Altersvorsorge verbessern.

