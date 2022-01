Ungewisses Comeback – Was macht eigentlich Stan Wawrinka? Der Lausanner ist abgetaucht, kämpft wie Federer um sein Comeback. Zurzeit ist er nur als Werbeträger in den sozialen Medien präsent. René Stauffer

Zum Phantom geworden: Stan Wawrinka im August 2021 während einer Fussballpartie in Paris, wo er temporär an seiner Therapie arbeitete. Foto: Geoffroy van der Hasselt (Keystone) 1 / 1

Am Australian Open feierten die Schweizer riesige Erfolge. Ab 1997 stand Martina Hingis sechsmal hintereinander im Endspiel und gewann die ersten drei davon. Dann war die Reihe an den Männern: Zwischen 2004 und 2018 holten Roger Federer (6) und Stan Wawrinka (1) sieben weitere Trophäen, zweimal erreichten sie gemeinsam die Halbfinals. Tempi passati: Dieses Jahr schaffte es erstmals seit 27 Jahren kein einziger Schweizer in die zweite Runde.

Laaksonen chancenlos – aber schon vor Wawrinka

Henri Laaksonen, der einzige Schweizer im Hauptfeld, durfte am Dienstag zwar in der Rod-Laver-Arena antreten, war beim 1:6, 4:6, 6:7 gegen Daniil Medwedew aber zwei Sätze nur Statist. Der Schaffhauser ist als Nummer 91 inzwischen der zweitbeste Schweizer. Wawrinka ist auf Rang 102 abgerutscht und befindet sich wie Federer auf einer Rolltreppe abwärts. Ende Monat wird «Stan the Man» die Punkte seines Melbourne-Viertelfinals von 2020 verlieren und etwa auf Rang 180 zurückfallen, im Februar verliert er weitere 50 Ränge.