Ausgerechnet am Tag, als der Konflikt um das Klimacamp hohe Wellen schlägt, präsentiert die Stadt Bern ihre Klimabilanz. Ein Zufall?

Ja. Die Medienkonferenz war angekündigt, bevor die Klimaaktivisten am Montagmorgen überraschend den Bundesplatz besetzten. Allerdings ist das zufällige Zusammentreffen inhaltlich gesehen pikant. So, weil Reto Nause im Berner Gemeinderat in Personalunion der Energie- und der Sicherheitsdirektor ist. Auch das Nebeneinander von lautstarken Klimaforderungen und dem Klein-Klein der Umsetzung des städtischen Klimapakets ist interessant. «Klimaschutz ist Knochenarbeit», betonte Nause am Dienstag.