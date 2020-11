Playstation 5 und Xbox Series X – Was können die neuen Spielkonsolen? Die Game-Industrie ist eine der Branchen, die von der Pandemie profitieren. Pünktlich auf das Weihnachtsgeschäft kommen jetzt neue Game-Konsolen auf den Markt. Was bieten die PS5 und die neue Xbox? Alexandra Bröhm

Wie schon das Vorgängermodell kann man auch die PS5 stellen oder legen. Foto: PD

Am Donnerstag erscheint die Playstation 5 (PS5), die neue Spielkonsole von Sony, in den USA und einigen asiatischen Ländern. Ab dem 19. November ist sie in der Schweiz erhältlich. Die Xbox Series X und S von Microsoft gibt es seit Dienstag in der Schweiz zu kaufen. Dass die beiden Gaming-Multis ihre neuesten Entwicklungen zeitgleich herausbringen, hat Tradition, ebenso der Erscheinungstermin im Spätherbst, mit dem die Hersteller auf das Weihnachtsgeschäft zielen. Vor sieben Jahren war das mit der PS4 und der Xbox One letztes Mal der Fall. Sony ist Marktführer, von seiner letzten Konsole hat der japanische Hersteller rund doppelt so viele Exemplare weltweit verkauft als Microsoft von seiner Xbox.