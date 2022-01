So geht es im Fall Djokovic weiter – Was kann seinen Start noch verhindern? Der serbische Tennisstar bereitet sich weiter auf das Australian Open vor. Wie ist seine Ausgangslage? Die wichtigsten Fragen und Antworten. René Stauffer

Die Vorbereitung läuft: Novak Djokovic trainierte am Dienstag in der Rod Laver Arena. Foto: Kelly Defina (Pool/AFP)

Wer oder was könnte Djokovics Start am Australian Open doch noch verhindern?

Der Minister für Einwanderung, Alex Hawke. Er hat die Gewalt, jemandem die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen, wenn er zum Schluss kommt, dass von dieser Person eine Gefahr (auch für die Gesundheit) ausgeht. Hawke lässt sich allerdings sehr viel Zeit und äusserte sich auch am Dienstag nicht. Angesichts der Tragweite der Geschichte prüfe er den Fall gründlich, sagte seine Sprecherin. Zur Verzögerung beitragen könnte, dass auf Djokovics Einreiseformular auch noch eine falsche Angabe entdeckt wurde. Auf die Frage, ob er in den 14 Tagen vor seiner Reise nach Australien in anderen Ländern gewesen sei, wurde die Box «Nein» angeklickt. Dabei steht zweifelsfrei fest, dass er am 25. Dezember noch in Belgrad, am 2. Januar aber in Marbella (Spanien) war, ehe er zwei Tage später über Dubai nach Melbourne flog. Alle Australien-Reisenden werden auf dem Formular gewarnt: «Die Angabe falscher oder irreführender Informationen ist eine schwere Straftat», mit einer Höchststrafe von zwölf Monaten Freiheitsentzug. Der Tennisspieler hatte den Grenzbeamten erklärt, seine Reisedeklaration sei von Tennis Australia für ihn ausgefüllt worden.