Carbon 1 MK II im Test – Was kann das erste Smartphone aus Carbon? Kohlenstofffasern sollen das neue Handy leicht, robust und elegant machen. Wir haben es ausprobiert. Rafael Zeier

Leicht und robust: Das Carbon 1 MK II. Foto: Rafael Zeier

Vor ziemlich genau einem Jahr ging die Meldung um die Welt, dass ein deutscher Hersteller ein Carbon-Handy plant. Das so leichte wie stabile Material kennt man vor allem von Formel-1-Autos, Rennrädern und Nordic-Walking-Stöcken. Bei Smartphones gab es bislang zwar Carbon-Hüllen, aber keine Carbon-Handys.

Denn das Material ist störrisch und auch nicht besonders durchlässig für Funkstrahlen. All diese Probleme wollte der Hersteller gelöst haben. Doch dann kam Corona, und alles verzögerte sich. Mit einem Jahr Verspätung kommt das Carbon 1 MK II (so der sehr technische Name) nun doch auf den Markt. 800 Franken kostet das Materialwunder. Aber wie schlägt sich das Hightech-Handy im Alltag?