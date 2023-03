Tagestipp: Blues-Max-Trio in der Cappella – Was ist wohl satirischer Camping-Jazz? Was vom Auftritt von Blues Max zu erwarten ist, bleibt ungewiss. Klar ist: Begleitet wird er vom Gitarristen Richard Köchli und vom Schlagzeuger Kaspar Rast.

Richard Köchli, Max Werner Widmer und Kaspar Rast. Foto: PD

Max Werner Widmer alias Blues Max tourt in einer neuen Formation durch die Schweiz. Zusammen mit dem bekannten Blues-Gitarristen Richard Köchli und dem Schlagzeuger Kaspar Rast spielt er «satirischen Camping-Jazz». Was das genau heisst, wird eine Überraschung. Ein Rock’n’Roll-Konzert wird es wohl nicht, und auch kein politisches Kabarett. Oder doch? In der Beschreibung bleibt das Männertrio vage. Für Überraschungen sorgen wird auch der Schlagzeuger Kaspar Rast. Er spielt auf einem eigens für dieses Projekt entwickelten «Jungle-Kit» mit integriertem elektro-akustischem Marimbaphon. (sab)

