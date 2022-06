Kolumne Fast verliebt – Was ist schon fair? Warum ein grossherziges Verständnis von Gerechtigkeit in Beziehungen oft weiter führt als das Einfordern von Schuldigkeiten. Meinung Claudia Schumacher

Berichtet von der Liebesfront: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

«Aber ihr liebt euch?», frage ich eine Freundin, die mir gerade zwei Stunden lang – haarklein, aber leidenschaftlich – erzählt hat, was in ihrer Beziehung schiefläuft. Sie zögert, schaut mich an. Dann sagt sie: «Ich bin noch nicht so weit, das auszusprechen. Er hat es auch noch nicht gesagt.» «Aber ihr liebt euch?», frage ich noch mal.